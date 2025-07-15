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Йому було 114 років. Найстаріший марафонець світу загинув у автокатастрофі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Йому було 114 років. Найстаріший марафонець світу загинув у автокатастрофі
Сінгх був факелоносцем на Олімпіадах 2004 року в Афінах та 2012 року в Лондоні
фото: Reuters

У 89 років Сінгх уперше подолав Лондонський марафон

Легендарний індійський марафонець Фауджа Сінгх, відомий як найстаріший бігун у світі, загинув у автокатастрофі у віці 114 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Tribune.

Трагедія сталася на батьківщині Сінгха у селі Джаландхар у штаті Пенджаб. У понеділок, 14 липня, вдень марафонець, відомий як «Торнадо у тюрбані», потрапив під колеса автомобіля на шосе. Фауджа отримав тяжку травму голови, його негайно доправили до лікарні, проте врятувати не встигли.

«Глибоко засмучений смертю Сардара Фауджі Сінгха Джі, легендарного марафонця і неминущого символу стійкості та надії. Навіть у віці 114 років він продовжував надихати покоління своєю силою та відданістю справі», – написав губернатор Пенджабу Гуланд Чан Катарія в соціальних мережах.

За непідтвердженими даними, Фауджа Сінгх народився 1911 року і більшу частину життя займався землеробством. Однак після смерті дружини та сина він вирішив зайнятися бігом – у 89 років уперше подолав Лондонський марафон.

З того часу кар'єра Сінгха пішла вгору. Він ще кілька разів пробіг дистанцію у Лондоні, брав участь у інших марафонах. Крім того, Фауджа побив кілька рекордів у своїх вікових групах – 90+ та 100+ років.

Сінгх був факелоносцем на Олімпіадах 2004 року в Афінах та 2012 року в Лондоні. У 2023 році він завершив кар'єру бігуна, проте намагався підтримувати колишніх колег на марафонах.

Варто наголосити, що реальний вік Сінгха не підтверджено, оскільки у 1911 році в Індії ще не велися записи про народження. З цієї причини Книга рекордів Гіннеса відмовилася включати Фауджу до списку, як найстарішого бігуна у світі.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: марафон рекорд Індія

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