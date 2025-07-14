Завантажити весь Netflix за секунду: дослідники з Японії встановили рекорд зі швидкості Інтернету

Новий світовий рекорд передачі даних приблизно в 3,5 мільйона разів швидший за середню швидкість інтернету

Вчені з Національного інституту інформаційних та комунікаційних технологій Японії (NICT) встановили світовий рекорд швидкості передачі даних, досягнувши показника в 1,02 петабіт за секунду на відстані 1807 кілометрів (еквівалент відстані між Києвом та Нідерландами). Про це пише «Главком» із посиланням на cnet.com.

Один петабіт дорівнює мільярду мегабіт, що означає, що швидкість, досягнута дослідниками NICT, становить 1020 млн Мбіт/с. «З такою швидкістю, наприклад, можна скачати всю бібліотеку фільмів Netflix менш ніж за секунду або всю Вікіпедію (включаючи всі правки) п'ять разів поспіль», – йдеться у статті.

У звіті NICT підкреслюється, що цей результат є значним кроком вперед у розробці масштабованих високопродуктивних мереж, здатних задовольнити наростальний світовий попит на дані. Ключовим моментом є використання 19-ядерного оптоволоконного кабелю зі стандартним діаметром оболонки 0,125 мм – таким самим, як і кабелів, що використовуються в сучасних мережах по всьому світу.

Використання 19 незалежних світлових шляхів в одному кабелі дозволило різко збільшити пропускну спроможність без необхідності повної модернізації існуючої інфраструктури, включаючи ≈1,4 млн кілометрів (870 000 миль) підводних кабелів, що є основою глобального інтернету.

Таким чином, виходить, що японські вчені знайшли спосіб виконати «закон подвоєння швидкостей» без заміни кабелів, яка б зайняла роки й трильйони доларів. З 1983 року працює закон Нільсена, який свідчить, що швидкість інтернет-з'єднань для користувачів подвоюється приблизно кожні 21 місяць. Враховуючи, що сьогодні швидкість підключення просунутих користувачів складає близько 1 гігабіт на секунду, за законом Нільсена до 2033 їм знадобиться вже ~10-25 Гбіт/с.

Нагадаємо, Трамп може відключити інтернет в Євросоюзі. Адміністрація президента США Дональда Трампа на тлі розв'язаної торгової війни може позбавити Європу інтернету. Європейський Союз практично повністю залежить від американських хмарних сервісів.