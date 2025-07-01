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В Індії стався вибух на хімічному заводі: понад 40 загиблих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Індії стався вибух на хімічному заводі: понад 40 загиблих
За попередніми даними, вибух стався у реакторному блоці
фото з відкритих джерел

На момент інциденту на заводі перебувало близько 90 працівників

В Індії стався вибух на об'єкті фармацевтичної компанії Sigachi Industries, що призвів до пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hindustan Times.

Завод обслуговував різні галузі промисловості, включаючи фармацевтичну, харчову, косметичну та хімічну.

За попередніми даними, вибух стався у реакторному блоці. Внаслідок інциденту загинули 42 людини.

В Індії стався вибух на хімічному заводі: понад 40 загиблих фото 1

Міністр охорони здоров'я штату Дамодар Раджанарасімха заявив, що на момент інциденту на заводі перебувало близько 90 працівників.

«Вибух повністю знищив промисловий депо, а сила вибуху була настільки сильною, що деяких робітників підкинуло в повітря, і вони впали приблизно за 100 м», – додав він.

В Індії стався вибух на хімічному заводі: понад 40 загиблих фото 2

Нагадаємо, у січні шестеро людей отримали поранення у результаті вибуху на заводі з виробництва вибухових речовин у місті Хавалі-Вʼєхо на південному сході Іспанії. П'ятеро з постраждалих були доставлені до лікарень регіональної столиці Мурсії, а шостому постраждалому надали допомогу на місці.

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Теги: вибух Індія завод

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