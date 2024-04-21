Юнацька збірна України з хокею виборола срібло на чемпіонаті світу-2024

Україна провела другий сезон поспіль у дивізіоні IA.

Німеччина стала переможцем дивізіону IA та у 2025 році зіграє в елітному дивізіоні юнацького чемпіонату світу з хокею

Юнацька збірна України з хокею (U18) посіла друге місце за підсумками чемпіонату світу-2024. Про це повідомляє Суспільне.

Україна провела другий сезон поспіль у дивізіоні IA. Підопічні Олександра Бобкіна здобули чотири перемоги, зокрема дотиснули Австрію (3:2) у надважливому поєдинку останнього туру. Єдиної поразки українцям завдала Німеччина – 1:2 в овертаймі.

Після свого заключного поєдинку Україна вийшла на проміжне перше місце в таблиці, випередивши Німеччину на два очки.

Данія нав'язала Німеччині боротьбу та вела у рахунку після перших двох періодів (3:2) і посеред третього (4:3), однак зрештою німці здійснили камбек у кінцівці та вирвали перемогу – 6:4.

Німеччина стала переможцем дивізіону IA та у 2025 році зіграє в елітному дивізіоні юнацького чемпіонату світу з хокею.

Нагадаємо, що раніше юнацька збірна України з хокею здобула четверту перемогу на чемпіонаті світу-2024. В останньому турі «синьо-жовті» обіграли Австрію з рахунком 3:2.

Україна стартувала в групі IA з перемог над однолітками з Японії (4:1) та Данії (3:1). У третьому турі «синьо-жовті» зазнали першої поразки на турнірі – від Німеччини з рахунком 1:2, після чого обіграли Угорщину (7:4).