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Українська тенісистка Костюк вийшла у фінал турніру WTA 500

Наталія Порощук
glavcom.ua
Українська тенісистка Костюк вийшла у фінал турніру WTA 500
Марта Костюк здолала восьму ракетку світу Маркету Вондроушову у двох сетах
фото з відкритих джерел

Костюк стартувала на турнірі у Штутгарті з перемоги у тригодинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал грунтового турніру WTA 500 у Штутгарті, Німеччина. У півфіналі змагань вона перемогла восьму ракетку світу Маркету Вондроушову у двох сетах. Про це повідомляє Суспільне.

Костюк стартувала на турнірі у Штутгарті з перемоги у тригодинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, після чого здобула дві звитяги над представницями топ-10: в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен, а у чвертьфіналі пройшла №3 Коко Гофф, реалізувавши восьмий матчпойнт.

Суперницею Костюк у півфіналі стала чинна чемпіонка Вімблдону Маркета Вондроушова. Перед цим тенісистки зустрічались одного разу: чешка обіграла українку на Кубку Біллі Джин Кінг у 2023 році.

Нагадаємо, що раніше Марта Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 500 у Штутгарті, Німеччина. У чвертьфіналі змагань вона обіграла третю ракетку світу Коко Гофф із США. Про це повідомляє Суспільне.

Марта Костюк є єдиною представницею України у Штутгарті. Вона стартувала на турнірі з перемоги у 3-годинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, а в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен.

Теги: Марта Костюк теніс Україна спорт

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