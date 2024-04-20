Українська тенісистка Костюк вийшла у фінал турніру WTA 500

Костюк стартувала на турнірі у Штутгарті з перемоги у тригодинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал грунтового турніру WTA 500 у Штутгарті, Німеччина. У півфіналі змагань вона перемогла восьму ракетку світу Маркету Вондроушову у двох сетах. Про це повідомляє Суспільне.

Костюк стартувала на турнірі у Штутгарті з перемоги у тригодинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, після чого здобула дві звитяги над представницями топ-10: в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен, а у чвертьфіналі пройшла №3 Коко Гофф, реалізувавши восьмий матчпойнт.

Суперницею Костюк у півфіналі стала чинна чемпіонка Вімблдону Маркета Вондроушова. Перед цим тенісистки зустрічались одного разу: чешка обіграла українку на Кубку Біллі Джин Кінг у 2023 році.

Нагадаємо, що раніше Марта Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 500 у Штутгарті, Німеччина. У чвертьфіналі змагань вона обіграла третю ракетку світу Коко Гофф із США. Про це повідомляє Суспільне.

Марта Костюк є єдиною представницею України у Штутгарті. Вона стартувала на турнірі з перемоги у 3-годинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, а в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен.