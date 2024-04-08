Головна Новини
search button user button menu button

Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
фото з відкритих джерел

Лозанова – уродженка Одеси, проте з початку повномасштабного вторгнення Росії вона постійно виступає за підтримку загарбників

Пропагандистка телеканалу «Соловйов Live» Юлія Лозанова (псевдо - Вітязєва) істерично прокоментувала нещодавнє інтерв’ю другого президента України Леоніда Кучми інформаційній агенції «Кіодо цусін» (Японія), у якому він назвав Росію Каїном, а Путіна – головним винуватцем того,  що наші народи (Україна і Росія – ред.) стали ворогами.

«Кучма - старий м*дак, який 10 років намагався всидіти на двох стільцях, але в 2004 році злився під тиском американців. Тому всі свої міркування на тему, хто кому Каїн, він може засунути собі… ну, ви зрозуміли, куди», – написала пропагандистка.

Читайте також: Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним

Як відомо, 5 квітня на сайті інформаційної агенції «Кіодо цусін» (Японія) вийшло інтерв'ю Леоніда Кучми. У ньому другий президент України заявив, що Росія не зможе вбити нас, українців, як державу, як народ, але вона вже вбила десятки тисяч наших людей, зламала сотні тисяч наших доль. Коли ворогом стає брат – це гірше, ніж зрада.

«Як християнин, я знаю, що між братами буває ворожість і навіть ненависть. Це відомо з незапам’ятних часів, від початку людства. Біблія розповідає історію двох найперших на Землі братів – Каїна та Авеля. Каїн вбив Авеля. Росія не зможе вбити нас як державу, як народ, але вона вже вбила десятки тисяч наших людей, зламала сотні тисяч наших доль. Коли ворогом стає брат – це гірше, ніж зрада. З таким братом не треба і ворога. І пробачити це неймовірно важко. В України більше немає брата. Росія – це Каїн. І вина за те, що наші народи стали ворогами, повністю лежить на Путіні. Він розпалив цю війну і натравив росіян на українців, про що ще в 2014 році українська поетеса Анастасія Дмитрук написала пісню «Никогда мы не будем братьями», написала, до речі, російською мовою. Ця пісня – біль і крик душі всього українського народу», – сказав Кучма.

Читайте також: Кучма визнав: Зеленський – найдосвідченіший з українських президентів

Юлія Лозанова – уродженка Одеси, у 2015 році переїхала з України до РФ, де розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі. А з початку повномасштабного вторгнення Росії вона постійно виступала за підтримку загарбників, про що заявляла у численних етерах на телеканалі "Соловйов Live".

Також колаборантка стала «оглядачкою» окупаційного інформагентства News Front, яке створили у тимчасово окупованому Криму. Лозанова однією з перших почала виправдовувати окупантів у підриві Каховської ГЕС.

Також колаборантка регулярно використовує підконтрольні телеграм-канали для збору пожертв на потреби окупаційних угруповань, які воюють проти України. На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність та  виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Теги: зрада пісня президент Україна Японія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бернс попередив Сенат, що відмова від додаткової допомоги Україні буде «величезною та історичною помилкою для США»
Директор ЦРУ спрогнозував, коли Україна зможе перехопити наступальну ініціативу
12 березня, 03:10
Глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає, що саме постійна загроза зі Сходу вимагає від НАТО сильної і прозорої політики стримування
Глава МЗС Латвії пояснив, чому навіть після Путіна Росія буде загрожувати Європі
18 березня, 03:45
Як мінімум вісім кредитних організацій Китаю блокують юаневі платежі з РФ із середини січня
Банки Китаю почали блокувати платежі з Росії у юанях
21 березня, 09:43
Бауер є найвищим військовим керівником НАТО
«Російські війська гадки не мають, за що воюють» – адмірал НАТО
21 березня, 13:26
Голова італійського МЗС Антоніо Таяні вважає, що для НАТО «було б помилкою вводити війська в Україну»
Голова МЗС Італії прокоментував введення західних військ в Україну
16 березня, 13:36
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу з Кім Чен Ином під час візиту до КНДР 27 липня 2023
Південна Корея повідомила про масштабні обсяги військової допомоги КНДР для Росії
18 березня, 18:08
Під час пресконференції за підсумками «виборів», диктатор пообіцяв, що Росія зробить усе для забезпечення «захисту» тимчасово окупованої України
Як «перемога» Путіна на «виборах» вплине на війну в Україні: аналіз ISW
19 березня, 07:47
Олександр Сирський проінформував про ситуацію на полі бою
Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на Сході – Сирський
21 березня, 22:53
22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина
WP: США попереджали Росію про підготовку теракту в «Крокус Сіті Хол»
3 квiтня, 04:19

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок
11K
У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)
9644
Існує загроза забруднення повітря: влада Звягеля звернулася до містян після обстрілу РФ
5861
До Каховського водосховища повертається вода: еколог пояснив причину
5212
Ющенко станцював у Палаці «Україна» з Народною артисткою Оксаною Білозір (відео)
4724
На Київщині повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
Сьогодні, 16:37
Там більше платять: «вагнерівці» тікають з Білорусі до Африки
Сьогодні, 15:56
Найдорожчий менеджмент у державі: скільки у 2023 році заробили керівники «Укрнафти» та «Нафтогазу»
Сьогодні, 14:58
Засуджена за хабар «ексміністр» Криму хоче воювати проти України
Сьогодні, 14:17
Два роки після удару РФ по вокзалу в Краматорську: в Україні вшанували пам’ять загиблих
Сьогодні, 13:52
Українські підприємства стикаються з браком персоналу через мобілізацію та міграцію – НБУ
Сьогодні, 12:56

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua