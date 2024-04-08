Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми

Лозанова – уродженка Одеси, проте з початку повномасштабного вторгнення Росії вона постійно виступає за підтримку загарбників

Пропагандистка телеканалу «Соловйов Live» Юлія Лозанова (псевдо - Вітязєва) істерично прокоментувала нещодавнє інтерв’ю другого президента України Леоніда Кучми інформаційній агенції «Кіодо цусін» (Японія), у якому він назвав Росію Каїном, а Путіна – головним винуватцем того, що наші народи (Україна і Росія – ред.) стали ворогами.

«Кучма - старий м*дак, який 10 років намагався всидіти на двох стільцях, але в 2004 році злився під тиском американців. Тому всі свої міркування на тему, хто кому Каїн, він може засунути собі… ну, ви зрозуміли, куди», – написала пропагандистка.

Як відомо, 5 квітня на сайті інформаційної агенції «Кіодо цусін» (Японія) вийшло інтерв'ю Леоніда Кучми. У ньому другий президент України заявив, що Росія не зможе вбити нас, українців, як державу, як народ, але вона вже вбила десятки тисяч наших людей, зламала сотні тисяч наших доль. Коли ворогом стає брат – це гірше, ніж зрада.

«Як християнин, я знаю, що між братами буває ворожість і навіть ненависть. Це відомо з незапам’ятних часів, від початку людства. Біблія розповідає історію двох найперших на Землі братів – Каїна та Авеля. Каїн вбив Авеля. Росія не зможе вбити нас як державу, як народ, але вона вже вбила десятки тисяч наших людей, зламала сотні тисяч наших доль. Коли ворогом стає брат – це гірше, ніж зрада. З таким братом не треба і ворога. І пробачити це неймовірно важко. В України більше немає брата. Росія – це Каїн. І вина за те, що наші народи стали ворогами, повністю лежить на Путіні. Він розпалив цю війну і натравив росіян на українців, про що ще в 2014 році українська поетеса Анастасія Дмитрук написала пісню «Никогда мы не будем братьями», написала, до речі, російською мовою. Ця пісня – біль і крик душі всього українського народу», – сказав Кучма.

Юлія Лозанова – уродженка Одеси, у 2015 році переїхала з України до РФ, де розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі. А з початку повномасштабного вторгнення Росії вона постійно виступала за підтримку загарбників, про що заявляла у численних етерах на телеканалі "Соловйов Live".

Також колаборантка стала «оглядачкою» окупаційного інформагентства News Front, яке створили у тимчасово окупованому Криму. Лозанова однією з перших почала виправдовувати окупантів у підриві Каховської ГЕС.

Також колаборантка регулярно використовує підконтрольні телеграм-канали для збору пожертв на потреби окупаційних угруповань, які воюють проти України. На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).