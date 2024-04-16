Чехія уклала контракти на перші 180 тис. снарядів для України

Законтрактовано вже 180 тис. снарядів і Чехія працює над отриманням ще 300 тис. боєприпасів

Чеський прем’єр наголосив, що Україна отримає снаряди найближчими місяцями

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у межах ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України вже укладено контракти на постачання перших 180 тис. боєприпасів. Про це пише Financial Times.

«Ситуація в Україні критична. У них закінчуються снаряди, а це означає, що вони змушені щодня ухвалювати складні рішення. Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту – тієї самої лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи», – зазначив Фіала.

За словами чеського прем'єра, успіх ініціативи з пошуку боєприпасів для України пояснюється її «оманливою простотою». «Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тис. снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тис. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями», – наголосив він.

Фіала вказав, що до ініціативи долучились близько 20 держав, згадавши серед них лише Данію та Нідерланди. Він додав, що ініціатива також дає Заходу час на пристосування до нової ситуації, в якій «війна змінює світ».

«Ми повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки повинна передбачати значно більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападника», – наголосив прем'єр-міністр Чехії.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 млн боєприпасів для артилерії.

Нагадаємо, Чехія домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування.

Як повідомлялося, Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис. артилерійських боєприпасів для України.