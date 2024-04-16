Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чехія уклала контракти на перші 180 тис. снарядів для України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чехія уклала контракти на перші 180 тис. снарядів для України
Законтрактовано вже 180 тис. снарядів і Чехія працює над отриманням ще 300 тис. боєприпасів
фото з відкритих джерел

Чеський прем’єр наголосив, що Україна отримає снаряди найближчими місяцями

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у межах ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України вже укладено контракти на постачання перших 180 тис. боєприпасів. Про це пише Financial Times.

«Ситуація в Україні критична. У них закінчуються снаряди, а це означає, що вони змушені щодня ухвалювати складні рішення. Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту – тієї самої лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи», – зазначив Фіала.

За словами чеського прем'єра, успіх ініціативи з пошуку боєприпасів для України пояснюється її «оманливою простотою». «Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тис. снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тис. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями», – наголосив він.

Фіала вказав, що до ініціативи долучились близько 20 держав, згадавши серед них лише Данію та Нідерланди. Він додав, що ініціатива також дає Заходу час на пристосування до нової ситуації, в якій «війна змінює світ».

«Ми повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки повинна передбачати значно більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападника», – наголосив прем'єр-міністр Чехії.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 млн боєприпасів для артилерії.

Нагадаємо, Чехія домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування.

Як повідомлялося, Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис. артилерійських боєприпасів для України.

Читайте також: Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн
Теги: війна Україна Чехія боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угощина не хоче бачити зерно з України
Угорщина ще більше обмежить імпорт сільгосппродукції з України
11 квiтня, 17:14
Новошахтинський нафтопереробний завод після одного з ударів
НАТО повідомило, як українські атаки вплинули на нафтопереробну спроможність РФ
4 квiтня, 20:33
Нічна атака на Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих «шахедів»
Нічна атака на Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих «шахедів»
3 квiтня, 07:36
В тимчасово окупованому Джанкої збільшується кількість ППО
Росія перекинула додаткові системи ППО на аеродром у Джанкої (фото)
2 квiтня, 01:40
Ворог намагається час від часу демонструвати своє панування хоча б в повітрі
Росіяни атакують авіацією острів Зміїний, щоб зірвати роботу морського коридору
1 квiтня, 15:29
Падіння винищувача РФ та українсько-польські перемовини. Головне за 28 березня
Падіння винищувача РФ та українсько-польські перемовини. Головне за 28 березня
28 березня, 21:00
На думку військового, саме наземні роботи можуть радикально змінити хід війни
Що після дронів? Військовий експерт радить Україні готуватися до наступного технологічного етапу війни
26 березня, 08:15
ЄС може змінити правила для відправки озброєння Україні
Євросоюз має намір змінити правила постачання зброї Україні – Financial Times
22 березня, 08:31
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне
Окупанти зменшили кількість штурмів на деяких напрямках – Генштаб
18 березня, 19:33

Політика

Чехія уклала контракти на перші 180 тис. снарядів для України
Чехія уклала контракти на перші 180 тис. снарядів для України
Кремль визнав: росіяни – безбожні мародери
Кремль визнав: росіяни – безбожні мародери
Збірна України перемогла на Чемпіонаті світу з хокею, протест у Тбілісі: головне за ніч
Збірна України перемогла на Чемпіонаті світу з хокею, протест у Тбілісі: головне за ніч
США затвердили законопроєкти, спрямовані на фінансовий тиск на Іран
США затвердили законопроєкти, спрямовані на фінансовий тиск на Іран
Росія вислала естонського дипломата: причина
Росія вислала естонського дипломата: причина
МАГАТЕ стурбоване тим, що Ізраїль може вдарити по ядерних об'єктах Ірану
МАГАТЕ стурбоване тим, що Ізраїль може вдарити по ядерних об'єктах Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
27K
Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць
21K
Демобілізація військових: нардепи хочуть внести зміни до закону «Про військовий обов’язок»
21K
Постріл у стінах прикордонної академії Хмельницького. Військовий заплатить великий штраф
12K
На ринку праці Польщі змінилося ставлення до українців: дослідження
11K
Прохання відмовитися від ударів по російських НПЗ роздратувало Зеленського – WP

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Вчора, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Вчора, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Вчора, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Вчора, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua