У США під час хокейного матчу сталася шалена бійка (відео)

Вісім з десяти хокеїстів вилучили до кінця гри

Глядачі, які прийшли на матч регулярного чемпіонату НХЛ між «Нью-Йорк Рейнджерс» і «Нью-Джерсі Девілз» побачили незвичний початок зустрічі. Гравці обох команд замість гри почали масову бійку, участь в якій взяли усі польові хокеїсти, повідомляє Укрінформ.

На другій секунді матчу хокеїсти обох команд відкинули ключки та спортивні рукавиці та розпочали п’ять одночасних бійок. У масовій бійці взяли участь усі гравці обох команд, окрім воротарів.

Найдовше бійку продовжували форвард «Рейнджерс» Метт Ремпе та захисник «Девілз» Кертіс МакДермід. У попередній зустрічі цих команд, що відбулася 11 березня, Ремпе відмовився брати участь у бійці з МакДермідом, але впродовж вечора вибив з гри іншого хокеїста «Нью-Джерсі» Йонаса Зігенталера, за що отримав дискваліфікацію на чотири матчі.

Вісім з десяти хокеїстів вилучили до кінця гри. Найменше покарання отримали лише Джиммі Весі та Кертіс Лазар: вони закінчили своє протистояння швидше за всіх і обмежилися лише 5-хвилинним штрафом.

Масову бійку, що сталась перед грою, прокоментував тимчасовий тренер «Девілз» Тревіс Грін. Він зазначив, що такі події не трапляються просто так і подібного початку матчу ніхто не очікував.

Після відновлення гри «Рейнджерс» перемогли з рахунком 4:3 завдяки пізньому голу нападника Кріса Крейдера.

Команди не вперше розпочинають матч з масової бійки. У березні 2012 року ці ж команди так само почали гру регулярного чемпіонату.

Нагадаємо, «Сокіл» виграв свій 15-й титул чемпіона України з хокею серед чоловіків. У четвертому матчі кияни закрили фінальну серію перемогою над «Кременчуком» – 3:2.