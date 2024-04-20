Юнацька збірна України з хокею обіграла Австрію в заключному турі ЧС-2024

Перед заключним туром світової першості українці зберігали шанси на перше місце

Юнацька збірна України з хокею здобула четверту перемогу на чемпіонаті світу-2024. В останньому турі «синьо-жовті» обіграли Австрію з рахунком 3:2.

Україна стартувала в групі IA з перемог над однолітками з Японії (4:1) та Данії (3:1). У третьому турі «синьо-жовті» зазнали першої поразки на турнірі – від Німеччини з рахунком 1:2, після чого обіграли Угорщину (7:4).

Перед заключним туром світової першості українці зберігали шанси на перше місце. Для цього команді Олександра Бобкіна було необхідно перемагати австрійців та розраховувати на поразку лідера групи Німеччини.

Як пройшов матч

Стартовий період минув без голів. За ударами команди майже мали паритет — 9:8 на користь Австрії.

Україна пропустила першою – на 13-й хвилині другого періоду. Перевага австрійців протрималася менше трьох хвилин, перш ніж Богдан Трущенко відновив паритет.

Удруге Австрія забила за дві хвилини до кінця другого періоду, коли швидкий відрив команди довершив Лука Коглер – 2:1.

Данило Шульга, автор асисту в епізоді з голом Трущенка, відзначився власною шайбою вже в третьому періоді – нічия 2:2. А за 40 секунд до кінця основного часу Шульга оформив дубль та приніс Україні перемогу – 3:2.

Юнацький ЧС-2024. Дивізіон IA. 5-й тур

Україна U18 – Австрія U18 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Четверта перемога в Данії дозволила команді Бобкіна стати проміжним лідером дивізіону. Україна підніметься у вищий дивізіон за підсумками ЧС-2024, якщо Німеччина програє Данії в останньому турі – цей матч відбудеться у суботу, 20 квітня. Підвищення в класі за підсумками п'яти турів здобуде лише переможець групи.

Турнірна таблиця

Україна – 13 очок (5 матчів), 18:10 (різниця голів)

Німеччина – 11 (4), 19:7

Австрія – 8 (5), 21:14

Угорщина –4 (4), 15:22

Данія – 3 (4), 6:14

Японія – 0 (4), 8:20

Нагадаємо, збірна України U18 стартувала на чемпіонаті світу-2024 з хокею з перемоги, обігравши у першому турі однолітків з Японії. Другий сезон поспіль юнацька збірна України проводить у дивізіоні IA. За путівку до елітного дивізіону українці цього року змагаються з п'ятьма іншими збірними. За підсумками п'яти турів підвищення в класі отримає лише одна команда, яка стане переможцем групи.

Згодом збірна України U18 вдруге поспіль перемогла на чемпіонаті світу-2024 з хокею. У другому матчі Україна обіграла господарів турніру Данію, із рахунком 3:1.

У третьому турі українці поступилися лідерам чемпіонату світу – Німеччині.