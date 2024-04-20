Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юнацька збірна України з хокею обіграла Австрію в заключному турі ЧС-2024

Надія Карбунар
glavcom.ua
Юнацька збірна України з хокею обіграла Австрію в заключному турі ЧС-2024
Юнацька збірна України з хокею
фото з відкритих джерел

Перед заключним туром світової першості українці зберігали шанси на перше місце

Юнацька збірна України з хокею здобула четверту перемогу на чемпіонаті світу-2024. В останньому турі «синьо-жовті» обіграли Австрію з рахунком 3:2.

Україна стартувала в групі IA з перемог над однолітками з Японії (4:1) та Данії (3:1). У третьому турі «синьо-жовті» зазнали першої поразки на турнірі – від Німеччини з рахунком 1:2, після чого обіграли Угорщину (7:4).

Перед заключним туром світової першості українці зберігали шанси на перше місце. Для цього команді Олександра Бобкіна було необхідно перемагати австрійців та розраховувати на поразку лідера групи Німеччини.

Як пройшов матч

Стартовий період минув без голів. За ударами команди майже мали паритет — 9:8 на користь Австрії.

Україна пропустила першою – на 13-й хвилині другого періоду. Перевага австрійців протрималася менше трьох хвилин, перш ніж Богдан Трущенко відновив паритет.

Удруге Австрія забила за дві хвилини до кінця другого періоду, коли швидкий відрив команди довершив Лука Коглер – 2:1.

Данило Шульга, автор асисту в епізоді з голом Трущенка, відзначився власною шайбою вже в третьому періоді – нічия 2:2. А за 40 секунд до кінця основного часу Шульга оформив дубль та приніс Україні перемогу – 3:2.

Юнацький ЧС-2024. Дивізіон IA. 5-й тур

Україна U18 – Австрія U18 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Четверта перемога в Данії дозволила команді Бобкіна стати проміжним лідером дивізіону. Україна підніметься у вищий дивізіон за підсумками ЧС-2024, якщо Німеччина програє Данії в останньому турі – цей матч відбудеться у суботу, 20 квітня. Підвищення в класі за підсумками п'яти турів здобуде лише переможець групи.

Турнірна таблиця

Україна – 13 очок (5 матчів), 18:10 (різниця голів)

Німеччина – 11 (4), 19:7

Австрія – 8 (5), 21:14

Угорщина –4 (4), 15:22

Данія – 3 (4), 6:14

Японія – 0 (4), 8:20

Нагадаємо, збірна України U18 стартувала на чемпіонаті світу-2024 з хокею з перемоги, обігравши у першому турі однолітків з Японії.  Другий сезон поспіль юнацька збірна України проводить у дивізіоні IA. За путівку до елітного дивізіону українці цього року змагаються з п'ятьма іншими збірними. За підсумками п'яти турів підвищення в класі отримає лише одна команда, яка стане переможцем групи.

Згодом збірна України U18 вдруге поспіль перемогла на чемпіонаті світу-2024 з хокею. У другому матчі Україна обіграла господарів турніру Данію, із рахунком 3:1.

У третьому турі українці поступилися лідерам чемпіонату світу – Німеччині.

Теги: перемога Україна українці Збірна України Німеччина Австрія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські хокеїсти обіграли збірну Польщі в серії булітів
Україна обіграла Польщу в хокейній кваліфікації Олімпіади-2026
10 лютого, 00:50
Команди не вперше розпочинають матч з масової бійки
У США під час хокейного матчу сталася шалена бійка (відео)
4 квiтня, 21:00
Олександр Прокудін (на фото праворуч) каже, що фінансування хокейного «Дніпра» суттєво зменшилося
Глава Херсонщини прокоментував ситуацію з фінансуванням хокейної команди «Дніпро»
28 березня, 10:57

Новини

Юнацька збірна України з хокею обіграла Австрію в заключному турі ЧС-2024
Юнацька збірна України з хокею обіграла Австрію в заключному турі ЧС-2024
«Бажають смерті ненародженій доньці». Футболіст «Барселони» розповів про погрози
«Бажають смерті ненародженій доньці». Футболіст «Барселони» розповів про погрози
Військкомат надіслав повістку журналісту Франкову, який помер у жовтні минулого року
Військкомат надіслав повістку журналісту Франкову, який помер у жовтні минулого року
Кікбоксер з РФ поскаржився на погане ставлення у Харкові та латвійських націоналістів
Кікбоксер з РФ поскаржився на погане ставлення у Харкові та латвійських націоналістів
Обіграла третю ракетку світу: українська тенісистка Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 500
Обіграла третю ракетку світу: українська тенісистка Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 500
Українець став головним тренером російського клубу
Українець став головним тренером російського клубу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України
22K
Поліцейського на Вінниччині вбили військові? 28-ма бригада прокоментувала чутки
18K
Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла
12K
Атака на військову базу Іраку: США та Ізраїль заявили про непричетність до удару
9065
Одесит, що втратив дружину і сина через війну, зустрівся зі спікером Конгресу США
9000
Зухвале убивство поліцейського. Триває розшук підозрюваних (оновлено)

Новини

Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
Сьогодні, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Вчора, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Вчора, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Вчора, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Вчора, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Вчора, 11:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua