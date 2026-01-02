Головна Спорт Новини
Юний гольфіст загинув внаслідок пожежі у Швейцарії

Юний гольфіст загинув внаслідок пожежі у Швейцарії
Італієць тринадцять разів фінішував у десятці найсильніших турнірів, які він грав
фото: Golf Digest Middle East

Галеппіні було 16 років

У результаті масштабної пожежі в барі «Le Constellation» загинув 16-річний італійський гольфіст Емануеле Галеппіні. Про це повідомляє «Главком»

Юнак, якого вважали одним із найперспективніших молодих талантів Італії, став однією з численних жертв вогняної стихії, що спалахнула в розпал новорічної ночі. За повідомленнями медиків та рятувальників, пожежа, що виникла близько пів на другу ночі, призвела до катастрофічних наслідків. Понад 40 людей загинули, а ще 115 отримали поранення. Стан щонайменше 80 постраждалих оцінюється як критичний. У зв'язку з масштабом трагедії у Швейцарії оголошено п'ятиденну жалобу.

Серед тих, хто вижив, але отримав важкі травми, опинився 19-річний французький футболіст Тахіріс Дос Сантос. Захисник резервної команди «Меца» дістав серйозні опіки та був терміново транспортований для лікування до спеціалізованої клініки в Німеччині.

Емануеле Галеппіні народився в Генуї, однак останні роки проживав разом із родиною в Дубаї, де активно розвивав свою спортивну кар’єру. Він був добре відомий у юніорських та аматорських гольф-колах Близького Сходу й Європи, регулярно виступав на міжнародних турнірах та вважався одним із найяскравіших молодих гравців свого покоління. У квітні 2025 року Галеппіні здобув одну з найгучніших перемог у кар’єрі, вигравши Omega Dubai Creek Amateur Open. Також він брав участь у King Hamad Trophy в Бахрейні та UAE Cup в Аль-Айні.

У ніч трагедії гольфіст перебував у швейцарському курортному місті Кран-Монтана разом із друзями. Після пожежі його ім’я з’явилося у списках зниклих безвісти, оприлюднених італійським МЗС. Батько спортсмена 1 січня приїхав до зруйнованого бару в надії знайти сина та об’їхав кілька лікарень регіону, однак безрезультатно. Востаннє він спілкувався з Емануеле близько опівночі, коли той телефонував, щоб привітати родину з Новим роком.

Загибель юного гольфіста офіційно підтвердила Федерація гольфу Італії, опублікувавши заяву зі співчуттями. У ній наголошується, що Емануеле Галеппіні був спортсменом, який ніс із собою справжню пристрасть до гри та щирі людські цінності. Трагедія в Кран-Монтані стала особливо болісною і для світової гольф-спільноти, адже це місто добре відоме як багаторічне місце проведення турніру Omega European Masters на DP World Tour.

Нагадаємо, що Швейцарія оголосить п’ять днів жалоби після трагедії на курорті. 

