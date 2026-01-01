Швейцарія оголосить п’ять днів жалоби після трагедії на курорті

На місце трагедії за лічені хвилини прибули рятувальні служби. Було оголошено червоний рівень тривоги

Слідство встановлює точні причини трагедії

У Швейцарії буде оголошено п’ятиденну загальнонаціональну жалобу після масштабної пожежі у новорічну ніч на гірськолижному курорті Кран-Монтана, внаслідок якої загинули близько 40 людей, ще 115 осіб зазнали поранень. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Президент Швейцарії Гі Пармелін назвав трагедію однією з найважчих подій в історії країни. За його словами, це була «драма безпрецедентного масштабу», яка обірвала життя десятків молодих людей та зруйнувала їхні плани й мрії.

Пожежа спалахнула у переповненому барі Le Constellation, де сотні людей святкували Новий рік. За свідченнями очевидців, займання виникло після того, як у пляшки з шампанським помістили бенгальські вогні або піротехнічні заряди. Полум’я миттєво охопило стелю й швидко поширилося на підвальний нічний клуб. Через вузькі сходи багато людей не змогли вчасно вибратися, почалася паніка.

На місце трагедії за лічені хвилини прибули рятувальні служби. Було оголошено червоний рівень тривоги. До операції залучили кілька пожежних бригад, 42 карети швидкої допомоги та 13 гелікоптерів. Постраждалих доправили до лікарень Сьона, Лозанни, Женеви та Цюриха. Частина поранених перебуває у важкому стані з опіками та ушкодженнями легень.

Слідство встановлює точні причини трагедії. Прокуратура кантону Вале заявила, що наразі зарано робити остаточні висновки щодо порушень пожежної безпеки та аварійних виходів. Проводиться ідентифікація загиблих, у деяких випадках із застосуванням ДНК-експертизи.

Влада підтвердила, що серед постраждалих є іноземні громадяни. МЗС Італії повідомило про 16 зниклих безвісти та 12 поранених італійців.

Кран-Монтана популярний альпійський курорт із населенням близько 10 тисяч осіб, який у новорічні свята приймає тисячі туристів. Сам бар Le Constellation був відомий як молодіжний заклад, здатний вмістити понад 300 відвідувачів.

Уряд Швейцарії закликав мешканців і туристів утриматися від ризикованих дій у найближчі дні, аби не перевантажувати систему екстреної медицини, яка й без того працює у надзвичайному режимі.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагічною пожежею у барі на гірськолижному курорті Швейцарії з десятками загиблих.