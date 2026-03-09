Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 9 березня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 9 березня
Австрієць Йоганнес Айгнер виборов друге золото Паралімпіади-2026
фото: GEPA

Парагірськолижники були єдиними спортсменами, які брали участь у безпосередній боротьбі за нагороди

У понеділок, 9 березня 2026 року, пройшов третій день Паралімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно шість комплектів нагород в одному виді спорту – парагірськолижному спорті. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Наразі Україна має у своєму десять нагород, а сьогодні не змагалася в Італії. 

Усі медалісти 9 березня

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Парагірськолижний спорт Супергігант. Жінки, спортсмени з ураженням зору К'яра Маццель (Італія) Вероніка Айгнер (Австрія) Александра Рексова (Словаччина)
Парагірськолижний спорт Супергігант. Жінки, клас стоячи Варвара Ворончихіна (Росія) Орелі Рішар (Франція) Ебба Ааршу (Швеція)
Парагірськолижний спорт Супергігант. Жінки, клас сидячи Одрі Паскуаль Секо (Іспанія) Момока Мураока (Японія) Сітон Лю (Китай)
Парагірськолижний спорт Супергігант. Чоловіки, спортсмени з ураженням зору Йоганнес Айгнер (Австрія) Джакомо Бертаньйолі (Італія) Калле Ерікссон (Канада)
Парагірськолижний спорт Супергігант. Чоловіки, клас стоячи Робін Кюш (Швейцарія) Патрік Хальгрен (США) Жуль Сежер (Франція)
Парагірськолижний спорт Супергігант. Чоловіки, клас сидячи Єрун Кампшрейр (Нідерланди) Єспер Педерсен (Норвегія) Ендрю Курка (США)

Підсумки медальних дисциплін

У парагірськолижному спорті відбулися старти у супергіганті, який підбив підсумок швидкісним дисциплінам. Головною історією дня став успіх сім'ї Айгнерів. Йоганнес Айгнер став чемпіоном у класі з ураженням зору, а його сестра Вероніка Айгнер стала срібною призеркою змагань. Найбільш епічну перемогу дня здобув швейцарець Робін Кюш, який став одним з двох спортсменів з золотим дублем (разом з уже згаданим Айгнером). Швейцарцю вдалося відстояти переможні традиції Франьо фон Аллмена, обійшовши на другій частині траси Патріка Хальгрена.  

Медальний залік Паралімпійських ігор 2026

Китай не зумів відірватися від України, здобувши одну бронзу в третій змагальний день
Китай не зумів відірватися від України, здобувши одну бронзу в третій змагальний день
фото: МОК

Після третього змагального дня трійка лишилася незмінною: до її складу входять Китай, Україна і Австрія. Мала шанси на вихід до топ-3 країна-господарка змагань, Італія, але Джакомо Бертаньйолі попри потужний камбек не зумів обійти Йоганнеса Айгнера. До десятки змогла потрапити команда Іспанії, яка завдяки своїм успіхам у парагірськолижному спорті посідає проміжне десяте місце. 

Нагадаємо, що в четвертий день Паралімпіади 2026 буде розіграно дванадцять комплектів нагород

Теги: паралімпійські ігри гірські лижі медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександра Кононова виборола ювілейну десяту нагороду на Паралімпіадах
Паралімпіада 2026. Результати українців у другий змагальний день
Вчора, 00:22
Кононова: Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений напис «Stop War»
Паралімпіада. Українська біатлоністка отримала зауваження організаторів через напис проти війни
8 березня, 17:36
Маргус Тсахкна назвав рішення МПК щодо форми збірної України «жахливим»
Глава МЗС Естонії розкритикував заборону форми з мапою України на Паралімпіаді
3 березня, 15:46
Лижник Йоганнес Гесфлот Клебо став найтитулованішим спортсменом в історії зимових Ігор
Олімпіада-2026. Хто здобув перемогу в медальному заліку?
22 лютого, 22:21
Ковзанярка Марейке Груневауд не могла дозволити собі програти масстарт, адже на кону стояла історія для Нідерландів
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 21 лютого
22 лютого, 01:26
Мовник пообіцяв, що транслюватиме виступи українських паралімпійців під час змагань
«Суспільне» скасувало трансляцію відкриття Паралімпіади через спортсменів з РФ і Білорусі
20 лютого, 15:35
МПК допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого, 09:38
Ангеліна Брикіна може виконати надскладне потрійне сальто в лижній акробатиці, якого вона ще не робила на жодному змаганні
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 18 лютого
18 лютого, 01:45
Кирило Марсак показав найкращий за 24 роки виступ для України на Олімпіаді у чоловічому одиночному катанні
Олімпіада-2026. Результати українців 13 лютого
14 лютого, 03:44

Новини

Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 9 березня
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 9 березня
Паралімпіада-2026. Анонс четвертого змагального дня
Паралімпіада-2026. Анонс четвертого змагального дня
Абрамовіч оскаржить передачу Україні грошей від продажу «Челсі»
Абрамовіч оскаржить передачу Україні грошей від продажу «Челсі»
«Ліверпуль» залишився без основного воротаря на матч Ліги чемпіонів
«Ліверпуль» залишився без основного воротаря на матч Ліги чемпіонів
«Реал» втратив провідного оборонця перед 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
«Реал» втратив провідного оборонця перед 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Трамп звернувся до прем'єр-міністра Австралії через жіночу збірну Ірану з футболу
Трамп звернувся до прем'єр-міністра Австралії через жіночу збірну Ірану з футболу

Новини

ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
8 березня, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua