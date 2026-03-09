Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 9 березня
Парагірськолижники були єдиними спортсменами, які брали участь у безпосередній боротьбі за нагороди
У понеділок, 9 березня 2026 року, пройшов третій день Паралімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».
Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно шість комплектів нагород в одному виді спорту – парагірськолижному спорті.
Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Наразі Україна має у своєму десять нагород, а сьогодні не змагалася в Італії.
Усі медалісти 9 березня
|Вид спорту
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Парагірськолижний спорт
|Супергігант. Жінки, спортсмени з ураженням зору
|К'яра Маццель (Італія)
|Вероніка Айгнер (Австрія)
|Александра Рексова (Словаччина)
|Парагірськолижний спорт
|Супергігант. Жінки, клас стоячи
|Варвара Ворончихіна (Росія)
|Орелі Рішар (Франція)
|Ебба Ааршу (Швеція)
|Парагірськолижний спорт
|Супергігант. Жінки, клас сидячи
|Одрі Паскуаль Секо (Іспанія)
|Момока Мураока (Японія)
|Сітон Лю (Китай)
|Парагірськолижний спорт
|Супергігант. Чоловіки, спортсмени з ураженням зору
|Йоганнес Айгнер (Австрія)
|Джакомо Бертаньйолі (Італія)
|Калле Ерікссон (Канада)
|Парагірськолижний спорт
|Супергігант. Чоловіки, клас стоячи
|Робін Кюш (Швейцарія)
|Патрік Хальгрен (США)
|Жуль Сежер (Франція)
|Парагірськолижний спорт
|Супергігант. Чоловіки, клас сидячи
|Єрун Кампшрейр (Нідерланди)
|Єспер Педерсен (Норвегія)
|Ендрю Курка (США)
Підсумки медальних дисциплін
У парагірськолижному спорті відбулися старти у супергіганті, який підбив підсумок швидкісним дисциплінам. Головною історією дня став успіх сім'ї Айгнерів. Йоганнес Айгнер став чемпіоном у класі з ураженням зору, а його сестра Вероніка Айгнер стала срібною призеркою змагань. Найбільш епічну перемогу дня здобув швейцарець Робін Кюш, який став одним з двох спортсменів з золотим дублем (разом з уже згаданим Айгнером). Швейцарцю вдалося відстояти переможні традиції Франьо фон Аллмена, обійшовши на другій частині траси Патріка Хальгрена.
Медальний залік Паралімпійських ігор 2026
Після третього змагального дня трійка лишилася незмінною: до її складу входять Китай, Україна і Австрія. Мала шанси на вихід до топ-3 країна-господарка змагань, Італія, але Джакомо Бертаньйолі попри потужний камбек не зумів обійти Йоганнеса Айгнера. До десятки змогла потрапити команда Іспанії, яка завдяки своїм успіхам у парагірськолижному спорті посідає проміжне десяте місце.
Нагадаємо, що в четвертий день Паралімпіади 2026 буде розіграно дванадцять комплектів нагород.
