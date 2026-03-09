Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 9 березня

Парагірськолижники були єдиними спортсменами, які брали участь у безпосередній боротьбі за нагороди

У понеділок, 9 березня 2026 року, пройшов третій день Паралімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно шість комплектів нагород в одному виді спорту – парагірськолижному спорті.

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Наразі Україна має у своєму десять нагород, а сьогодні не змагалася в Італії.

Усі медалісти 9 березня

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Парагірськолижний спорт Супергігант. Жінки, спортсмени з ураженням зору К'яра Маццель (Італія) Вероніка Айгнер (Австрія) Александра Рексова (Словаччина) Парагірськолижний спорт Супергігант. Жінки, клас стоячи Варвара Ворончихіна (Росія) Орелі Рішар (Франція) Ебба Ааршу (Швеція) Парагірськолижний спорт Супергігант. Жінки, клас сидячи Одрі Паскуаль Секо (Іспанія) Момока Мураока (Японія) Сітон Лю (Китай) Парагірськолижний спорт Супергігант. Чоловіки, спортсмени з ураженням зору Йоганнес Айгнер (Австрія) Джакомо Бертаньйолі (Італія) Калле Ерікссон (Канада) Парагірськолижний спорт Супергігант. Чоловіки, клас стоячи Робін Кюш (Швейцарія) Патрік Хальгрен (США) Жуль Сежер (Франція) Парагірськолижний спорт Супергігант. Чоловіки, клас сидячи Єрун Кампшрейр (Нідерланди) Єспер Педерсен (Норвегія) Ендрю Курка (США) Підсумки медальних дисциплін У парагірськолижному спорті відбулися старти у супергіганті, який підбив підсумок швидкісним дисциплінам. Головною історією дня став успіх сім'ї Айгнерів. Йоганнес Айгнер став чемпіоном у класі з ураженням зору, а його сестра Вероніка Айгнер стала срібною призеркою змагань. Найбільш епічну перемогу дня здобув швейцарець Робін Кюш, який став одним з двох спортсменів з золотим дублем (разом з уже згаданим Айгнером). Швейцарцю вдалося відстояти переможні традиції Франьо фон Аллмена, обійшовши на другій частині траси Патріка Хальгрена. Медальний залік Паралімпійських ігор 2026 Китай не зумів відірватися від України, здобувши одну бронзу в третій змагальний день фото: МОК

Після третього змагального дня трійка лишилася незмінною: до її складу входять Китай, Україна і Австрія. Мала шанси на вихід до топ-3 країна-господарка змагань, Італія, але Джакомо Бертаньйолі попри потужний камбек не зумів обійти Йоганнеса Айгнера. До десятки змогла потрапити команда Іспанії, яка завдяки своїм успіхам у парагірськолижному спорті посідає проміжне десяте місце.

Нагадаємо, що в четвертий день Паралімпіади 2026 буде розіграно дванадцять комплектів нагород.