Кандидат на заміну Гвардіоли в «Манчестер Сіті» спростував чутки про зміну місця роботи

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Кандидат на заміну Гвардіоли в «Манчестер Сіті» спростував чутки про зміну місця роботи
Мареска працював у штабі Гвардіоли, тому добре знає внутрішню «кухню» «містян»
фото: Action Images via Reuters

Мареска вже був «призначений» тренером в відомому італійському клубі

На тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього Хосепа Гвардіоли в «Манчестер Сіті», головний тренер «Челсі» Енцо Мареска називається одним із ключових варіантів його заміни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.  

Питання про відхід Гвардіоли постало через наближення завершення його контракту влітку 2027 року та неодноразові натяки самого іспанця на можливу відпустку після тривалого й виснажливого періоду роботи. Крім того, ситуація підігрівається тривалим розслідуванням щодо порушень фінансового фейрплей, висунутих проти «Манчестер Сіті», що створює атмосферу непевності навколо довгострокових планів клубу.

Згідно з повідомленнями видання The Athletic, керівництво «містян» розглядає італійського фахівця як потенційного наступника, враховуючи його успішне минуле в структурі клубу, де він працював із молодіжним складом та обіймав посаду асистента Гвардіоли у 2022 році. Попри ці чутки, сам Мареска під час пресконференції у грудні 2025 року рішуче спростував будь-які контакти з колишнім роботодавцем, назвавши повідомлення у медіа «стовідсотковою спекуляцією». Тренер наголосив, що повністю зосереджений на роботі в лондонському клубі, з яким має чинний контракт до 2029 року.

За півтора року роботи в «Челсі» італієць досяг значних успіхів: виграв Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу, а також вивів команду до півфіналу Кубка ліги. Мареска зауважив, що подібні чутки виникають регулярно, нагадавши про нещодавні спроби пов’язати його ім'я з туринським «Ювентусом», які також не мали підґрунтя. Проте, попри запевнення у відданості, нещодавно тренер висловив певне незадоволення рівнем підтримки всередині клубу, назвавши період після перемоги над «Евертоном» найважчим за весь час перебування в Лондоні. 

Нагадаємо, що від продажу «Челсі» Абрамовичем Україні може дістатися менше половини грошей. Через кризу, пов'язаною з угодою продажу футбольного клуба «Челсі», жертви війни в Україні можуть отримати лише частину, а не весь прибуток.

