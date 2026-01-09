Суд виніс вирок англійському арбітру, який зберігав дитячу порнографію

Девід Кут ганебно завершив свою кар'єру в футболі

Колишнього арбітра Англійської Прем’єр-ліги Девіда Кута засудили до умовного терміну ув’язнення за зберігання дитячої порнографії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Королівський суд Ноттінгема вчора, 8 січня, виніс вирок 43-річному екссудді. Він склав дев'ять місяців в'язниці з випробувальним терміном у два роки. Крім того, Куту призначено 150 годин громадських робіт та видано наказ про запобігання сексуальній шкоді терміном на 10 років, який може включати обмеження щодо використання інтернету, відвідування певних локацій і контакту з групами людей.

Кримінальна справа почалася після того, як під час розслідування Футбольної асоціації поліція вилучила ноутбук Кута. На пристрої виявили відео найтяжчої категорії «А», завантажене ще у 2020 році, на якому зафіксовано сексуальне насильство над 15-річним хлопцем. Суддя Нірмал Шант під час оголошення вироку наголосила, що це «вражаюче падіння з вершин», і додала, що засуджений має усвідомити: за кожним таким відео стоїть реальна дитина, якій завдано непоправної шкоди.

Цей вирок став фінальною крапкою в низці гучних скандалів, що зруйнували кар’єру Кута. Ще влітку 2024 року під час Євро-2024 в Німеччині його зафіксували на відео під час вживання «білого порошку», за що він отримав дискваліфікацію від УЄФА, а вже в грудні того ж року арбітра звільнили з PGMOL після оприлюднення архівного запису, де він нецензурно ображав тодішнього тренера «Ліверпуля» Юргена Клоппа. Згодом, у січні 2025-го, ексрефері здійснив камінг-аут, заявивши про свою гомосексуальність та спробувавши пояснити попередню агресивну поведінку й залежності роками внутрішньої боротьби через приховування справжньої орієнтації.

Захист екссудді намагався апелювати до «важкого емоційного стану» через розрив стосунків у момент завантаження відео, проте суд залишився непохитним у кваліфікації злочину. Наразі колишній арбітр працює на адміністративній посаді та намагається «покроково відбудувати життя», хоча шлях у великий спорт для нього назавжди закритий.

