Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ

Футболіст збірної України тепер є і володарем Суперкубка Франції

ПСЖ став володарем Суперкубка Франції, здобувши перемогу над «Марселем» у наддраматичному матчі, що відбувся сьогодні, 8 січня, на стадіоні Jaber Al-Ahmad International Stadium у Кувейті. Про це повідомляє «Главком».

Початок зустрічі був за парижанами. Уже на 13-й хвилині Усман Дембеле вивів свою команду вперед, скориставшись швидкою атакою та помилкою оборони суперника. Рахунок 1:0 тримався до 76-ї хвилини, поки Мейсон Грінвуд не реалізував пенальті, повернувши інтригу в матч. Справжній трилер розгорнувся під завісу гри: на 87-й хвилині захисник ПСЖ Вілльян Пачо зрізав м’яч у власні ворота, подарувавши «Марселю» лідерство, але вже на 90+5-й хвилині Гонсалу Рамуш ударом з близької відстані врятував чемпіонів Франції від поразки. Він перевів гру в серію пенальті, адже овертайми в цьому турнірі не граються.

У післяматчевій серії одинадцятиметрових головним героєм став голкіпер парижан Люка Шевальє, який відбив два удари суперників і фактично забезпечив своїй команді трофей. Він замінив росіянина Матвія Сафонова, який зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка. Гравці ПСЖ Гонсалу Рамуш, Вітінья, Нуну Мендеш та Дезіре Дуе реалізували всі свої спроби, продемонструвавши холоднокровність у вирішальний момент.

Український центрбек Ілля Забарний весь матч провів на лаві запасних, але все ж продовжив тріумф у складі нової команди.

Цей успіх збільшив майже повну домінацію ПСЖ у Суперкубку Франції. За останні 13 років клуб виграв турнір 12 разів. Єдиною поразкою за цей період став матч 2021 року, коли парижани мінімально (0:1) поступилися «Ліллю».

Нагадаємо, що «ПСЖ», за який виступає українець Ілля Забарний, здобув трофей Міжконтинентального кубку. У вирішальному матчі парижани в серії післяматчевих пенальті переграли бразильський «Фламенгу». Рахунок у матчі було відкрито на 38-й хвилині – відзначився грузинський хавбек «ПСЖ» Хвіча Кварацхелія. На 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота французького клубу, і Жоржинью зрівняв рахунок. Основний час і додаткові 30 хвилин завершилися нічиєю 1:1, а доля трофея вирішилася у серії пенальті, де точнішими були футболісти «ПСЖ» – 2:1.