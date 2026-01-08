Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ
Парижани виграли «Classique» проти «Марселя»
фото: офіційний сайт ФК «Парі Сен-Жермен»

Футболіст збірної України тепер є і володарем Суперкубка Франції

ПСЖ став володарем Суперкубка Франції, здобувши перемогу над «Марселем» у наддраматичному матчі, що відбувся сьогодні, 8 січня, на стадіоні Jaber Al-Ahmad International Stadium у Кувейті. Про це повідомляє «Главком».

Початок зустрічі був за парижанами. Уже на 13-й хвилині Усман Дембеле вивів свою команду вперед, скориставшись швидкою атакою та помилкою оборони суперника. Рахунок 1:0 тримався до 76-ї хвилини, поки Мейсон Грінвуд не реалізував пенальті, повернувши інтригу в матч. Справжній трилер розгорнувся під завісу гри: на 87-й хвилині захисник ПСЖ Вілльян Пачо зрізав м’яч у власні ворота, подарувавши «Марселю» лідерство, але вже на 90+5-й хвилині Гонсалу Рамуш ударом з близької відстані врятував чемпіонів Франції від поразки. Він перевів гру в серію пенальті, адже овертайми в цьому турнірі не граються. 

У післяматчевій серії одинадцятиметрових головним героєм став голкіпер парижан Люка Шевальє, який відбив два удари суперників і фактично забезпечив своїй команді трофей. Він замінив росіянина Матвія Сафонова, який зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка. Гравці ПСЖ Гонсалу Рамуш, Вітінья, Нуну Мендеш та Дезіре Дуе реалізували всі свої спроби, продемонструвавши холоднокровність у вирішальний момент.

Український центрбек Ілля Забарний весь матч провів на лаві запасних, але все ж продовжив тріумф у складі нової команди.

Цей успіх збільшив майже повну домінацію ПСЖ у Суперкубку Франції. За останні 13 років клуб виграв турнір 12 разів. Єдиною поразкою за цей період став матч 2021 року, коли парижани мінімально (0:1) поступилися «Ліллю».

Нагадаємо, що «ПСЖ», за який виступає українець Ілля Забарний, здобув трофей Міжконтинентального кубку. У вирішальному матчі парижани в серії післяматчевих пенальті переграли бразильський «Фламенгу». Рахунок у матчі було відкрито на 38-й хвилині – відзначився грузинський хавбек «ПСЖ» Хвіча Кварацхелія. На 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота французького клубу, і Жоржинью зрівняв рахунок. Основний час і додаткові 30 хвилин завершилися нічиєю 1:1, а доля трофея вирішилася у серії пенальті, де точнішими були футболісти «ПСЖ» – 2:1.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен Ілля Забарний Усман Дембеле

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20-річний Ніко О'Райллі став справжнім «джокером» для «містян», забивши перший у своїй кар'єрі гол на рівні Ліги чемпіонів
Підсумок матчів Ліги чемпіонів за 10 грудня
11 грудня, 2025, 00:54
Сафонова можна побачити на відео перед посадкою в літак
Лишилися лише ноги. «ПСЖ» витер росіянина Сафонова з командного фото
15 грудня, 2025, 12:52
Гравець ПСЖ Дембеле був визнаний найкращим гравцем року за версією ФІФА
ФІФА назвала найкращого футболіста 2025 року
17 грудня, 2025, 07:24
Доля трофея вирішилася у серії пенальті, де точнішими були футболісти «ПСЖ»
Визначився володар Міжконтинентального кубку
17 грудня, 2025, 22:02
Однією з умов переходу Іллі Забарного до паризького клубу був продаж Матвія Сафонова, але цього не трапилося через кризу з воротарями
Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка
19 грудня, 2025, 16:11
Гравець уперше підписав контракт з київським клубом у 2016-му році, а після 2022-го повернувся з оренди та став активно залучатися до ігор
Захисник «Динамо» показав нове татуювання
Вчора, 22:47
Віктор Заглада був серед тих, хто у 1980 році здійснив перший організований виїзд киян до Москви
Пішов з життя легендарний фанат київського «Динамо» Віктор Заглада
6 сiчня, 15:18
Румунському спеціалісту доведеться грати в плейоф до Чемпіонату світу-2026 проти Туреччини, яку він очолював у 2017-2019
Титулований екстренер «Шахтаря» та «Динамо» поскаржився на проблеми зі здоров'ям
Вчора, 01:21
Через ушкодження Артем не зміг дограти матч – його було замінено на 86-й хвилині поєдинку
Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Італії
Вчора, 11:38

Новини

Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ
Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ
Маліновський віддав результативну передачу в матчі проти другої команди Серії А
Маліновський віддав результативну передачу в матчі проти другої команди Серії А
МОК натиснув на федерацію санного спорту, щоб росіяни змогли поїхати на Олімпіаду – джерело
МОК натиснув на федерацію санного спорту, щоб росіяни змогли поїхати на Олімпіаду – джерело
Чемпіонка Європейських Ігор-2023 Бежура вдруге стала матір'ю
Чемпіонка Європейських Ігор-2023 Бежура вдруге стала матір'ю
Троє хокеїстів з російського чемпіонату зіграють за збірну Словаччини на Олімпіаді
Троє хокеїстів з російського чемпіонату зіграють за збірну Словаччини на Олімпіаді
Україна вимагає відсторонити від змагань російських скелетоністів, які підтримують війну
Україна вимагає відсторонити від змагань російських скелетоністів, які підтримують війну

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua