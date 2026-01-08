МОК натиснув на федерацію санного спорту, щоб росіяни змогли поїхати на Олімпіаду – джерело

Високопоставлений чиновник FIL сказав, що МОК наказав федерації надати Росії всі необхідні винятки – джерело

«Главком» отримав інформацію на умовах анонімності від одного з представників санного спорту, який бореться за олімпійську ліцензію, про ймовірні зловживання з боку Міжнародної федерації санного спорту (FIL) на користь російських спортсменів.

Відразу варто зазначити, що мова йде не про українського спортсмена.

«Я намагаюся повідомити всіх про те, що відбувається в санному спорті з російськими спортсменами AIN (нейтральними спортсменами – «Главком»)», – зазначає спортсмен.

У санному спорті одним з елементів кваліфікаційних критеріїв участі в Олімпійських іграх є те, що спортсмен, який не брав участі в турнірах FIL або мав низький рейтинг у попередньому сезоні (під це правило потрапляють усі росіяни, які отримали нейтральний статус), повинен взяти участь у двох офіційних змаганнях або в одних офіційних змаганнях та тренувальному тижні з 20 забігами з 1 по 12 січня 2026 року.

Росіяни мали можливість виконати цей критерій у Сочі чи Пекіні, але не зробили цього.

Тобто, згідно з правилами FIL, вони мала втрати шанс на участь в Олімпіаді. Однак, росіяни звернулися до FIL, щоб федерація дозволила їм продовжити термін для виконання цього критерію до 19 січня.

FIL, як зазначає співрозмовник «Главкома», фактично всупереч власним правилам та регламенту пішла на зустріч росіянам і задовольнила їхнє прохання. Тепер вони мають можливість взяти участь у етапі Кубка світу в Оберхофі (Німеччині). Це дозволить їм виконати кваліфікаційний критерій.

«AIN» (нейтральні спортсмени – «Главком») подали запит на виняток, і цей виняток їм було надано. Коли моя національна федерація зв’язалася з FIL, вони не змогли пояснити, чому такий виняток було надано. А високопоставлений чиновник FIL сказав мені, що МОК наказав FIL надати Росії всі необхідні винятки для забезпечення кваліфікації спортсменів AIN», – зазначає спортсмен.

Він також наголосив, що боїться публічно висловлювати свою думку з цього питання, бо «матиме проблеми».

Нагадаємо, Міжнародна федерація санного спорту відсторонила від олімпійської кваліфікації трьох росіян.