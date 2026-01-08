Троє хокеїстів з російського чемпіонату зіграють за збірну Словаччини на Олімпіаді

Чоловічий олімпійський хокейний турнір у Мілані відбудеться з 11 по 22 лютого

Оголошено склад збірної Словаччини з хокею на Олімпійські ігри 2026 року в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міжнародної федерації хокею.

До складу збірної Словаччини з хокею на Олімпіаду-2026 увійшло троє гравців з російської Континентальної хокейної ліги: захисник ярославського «Локомотива» Мартін Гернат, нападник московського «Спартака» Адам Ружичка та форвард череповецької «Сєвєрсталі» Адам Лішка.

Збірна Словаччини на груповому етапі має зіграти проти команд Фінляндії, Швеції та Італії.

Із клубів КХЛ на Олімпійських іграх зіграють четверо. Раніше в остаточну заявку команди Франції включили нападаючого єкатеринбурзького «Автомобіліста» Стефана і Косту.

Чоловічий олімпійський хокейний турнір у Мілані відбудеться з 11 по 22 лютого. КХЛ не стала робити паузу через Олімпіаду з огляду на те, що збірна Росії не була допущена до Ігор.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.