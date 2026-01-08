Маліновський віддав результативну передачу в матчі проти другої команди Серії А

«Дженоа» сенсаційно лідирує в протистоянні з «Міланом»

Український півзахисник італійського «Дженоа» Руслан Маліновський продемонстрував високу майстерність у центральному матчі 19-го туру Серії А проти «Мілана», віддавши гольову передачу. Про це повідомляє «Главком».

У поєдинку, що відбувся сьогодні, восьмого січня, 32-річний хавбек вийшов у стартовому складі «грифонів» і став одним із головних героїв першого тайму. На 28-й хвилині зустрічі футболіст виконав блискучу результативну передачу: обігравши опонента на фланзі, він спрямував точний простріл у штрафний майданчик на Лоренцо Коломбо, який в один дотик відправив м'яч у нижній кут воріт «россонері». Цей асист дозволив генуезцям сенсаційно вийти вперед на стадіоні «Сан-Сіро» з рахунком 1:0.

Наразі поєдинок ще триває, але футболіста замінили на 64-й хвилині матчу, випустивши Мікаеля Еллертссона.

Для одного з лідерів збірної України ця результативна дія стала четвертою в поточному сезоні 2025/26. Загалом в активі Маліновського зараз два забиті м'ячі та два гольові паси у 18 поєдинках за клуб у всіх турнірах. Стабільна гра досвідченого українця може суттєво знадобитися «Дженоа», адже команда наразі веде запеклу боротьбу за виживання в елітному дивізіоні, посідаючи сімнадцятуту сходинку в турнірній таблиці. Попри чутки про можливий відхід гравця з Генуї після завершення сезону, українець наразі є однією з ключових фігур свого клубу.

Нагадаємо, що УАФ визначила найкращий гол збірної України у 2025 році. Переможцем конкурсу став другий м'яч півзахисника Руслана Маліновського у виїзному матчі з Ісландією (5:3), забитий на 45+5-й хвилині після передачі Назара Волошина.

До слова, у грудні Маліновський вдруге в сезоні відзначився голом у Серії А. Український півзахисник Руслан Маліновський забив 29-й гол за кар'єру в італійській Серії А у виїзному матчі 14-го туру за «Дженоа» проти «Удінезе».