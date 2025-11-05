Від продажу «Челсі» Абрамовичем Україні може дістатися менше половини грошей

Сума може суттєво може зменшитися через внутрішні проблеми власників

Через кризу, пов'язаною з угодою продажу футбольного клуба «Челсі», жертви війни в Україні можуть отримати лише частину, а не весь прибуток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Три роки тому Роман Абрамович продав клуб консорціуму на чолі з Тоддом Боелі за 2,35 мільярда фунтів стерлінгів, що еквівалентно 2,66 мільярдам євро. Однак, згідно з нещодавно оприлюдненими фінансовими звітами компанії «Fordstam Ltd», яка є колишньою материнською компанією «Челсі» і належить Абрамовичу, значна частина цих грошей може бути використана на погашення боргів, що зменшить благодійний внесок до приблизно 1 мільярда в євро.

Повна сума, отримана від продажу, залишається заблокованою на рахунку «Fordstam», оскільки компанія, зареєстрована в Лондоні, знаходиться під санкціями. Вона має виплатити борги на загальну суму 1,74 мільярда євро, серед яких 1,62 мільярда належить компанії «Camberley International Investments Ltd», яка також знаходиться під контролем Абрамовича та зареєстрована на Джерсі.

У звіті від «Fordstam» підтверджується намір власника, Романа Абрамовича, передати чистий прибуток від продажу благодійному фонду, створеному для допомоги постраждалим від війни. Проте, наразі немає жодних ознак того, що російський мільярдер планує списати борги, накопичені за два десятиліття його власності клубом. Таким чином, чисті активи компанії за вирахуванням боргів становлять 922,9 мільйона фунтів стерлінгів, при цьому кошти продовжують бути замороженими.

Окрім того, ведеться тривала дискусія щодо того, хто має бути кінцевим бенефіціаром коштів. Уряд Лондона наполягає на тому, що всі кошти мають бути використані виключно для гуманітарних цілей в Україні, тоді як Абрамович висловлює бажання, щоб фонд підтримував «всіх жертв війни», що може означати спрямування частини коштів і до Росії. У спільній заяві міністр фінансів Рейчел Рівз та міністр закордонних справ Девід Леммі наголосили, що британський уряд готовий звернутися до суду, якщо мільярдер не змінить своєї позиції щодо використання коштів. Через цей спір жодна благодійна організація досі не отримала грошей через понад три з половиною роки після продажу клубу.

Нагадаємо, що у вересні Роман Абрамович перебував під слідством через підозри у корупції та відмиванні грошей на Джерсі.