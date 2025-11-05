Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Від продажу «Челсі» Абрамовичем Україні може дістатися менше половини грошей

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Від продажу «Челсі» Абрамовичем Україні може дістатися менше половини грошей
Одіозний олігарх Роман Абрамович перебуває під санкціями багатьох країн ЄС, а також України
фото: Reuters

Сума може суттєво може зменшитися через внутрішні проблеми власників

Через кризу, пов'язаною з угодою продажу футбольного клуба «Челсі», жертви війни в Україні можуть отримати лише частину, а не весь прибуток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times. 

Три роки тому Роман Абрамович продав клуб консорціуму на чолі з Тоддом Боелі за 2,35 мільярда фунтів стерлінгів, що еквівалентно 2,66 мільярдам євро. Однак, згідно з нещодавно оприлюдненими фінансовими звітами компанії «Fordstam Ltd», яка є колишньою материнською компанією «Челсі» і належить Абрамовичу, значна частина цих грошей може бути використана на погашення боргів, що зменшить благодійний внесок до приблизно 1 мільярда в євро.

Повна сума, отримана від продажу, залишається заблокованою на рахунку «Fordstam», оскільки компанія, зареєстрована в Лондоні, знаходиться під санкціями. Вона має виплатити борги на загальну суму 1,74 мільярда євро, серед яких 1,62 мільярда  належить компанії «Camberley International Investments Ltd», яка також знаходиться під контролем Абрамовича та зареєстрована на Джерсі.

У звіті від «Fordstam» підтверджується намір власника, Романа Абрамовича, передати чистий прибуток від продажу благодійному фонду, створеному для допомоги постраждалим від війни. Проте, наразі немає жодних ознак того, що російський мільярдер планує списати борги, накопичені за два десятиліття його власності клубом. Таким чином, чисті активи компанії за вирахуванням боргів становлять 922,9 мільйона фунтів стерлінгів, при цьому кошти продовжують бути замороженими.

Окрім того, ведеться тривала дискусія щодо того, хто має бути кінцевим бенефіціаром коштів. Уряд Лондона наполягає на тому, що всі кошти мають бути використані виключно для гуманітарних цілей в Україні, тоді як Абрамович висловлює бажання, щоб фонд підтримував «всіх жертв війни», що може означати спрямування частини коштів і до Росії. У спільній заяві міністр фінансів Рейчел Рівз та міністр закордонних справ Девід Леммі наголосили, що британський уряд готовий звернутися до суду, якщо мільярдер не змінить своєї позиції щодо використання коштів. Через цей спір жодна благодійна організація досі не отримала грошей через понад три з половиною роки після продажу клубу. 

Нагадаємо, що у вересні Роман Абрамович перебував під слідством через підозри у корупції та відмиванні грошей на Джерсі. 

Теги: ФК Челсі НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Лунін не з'явився у стартовому складі «вершкових»
День швидких голів. Підсумки Ліги чемпіонів за 22 жовтня
23 жовтня, 01:01
Українці судитимуть гру Канада – Уганда
Українські арбітри працюватимуть на матчі юнацького чемпіонату світу з футболу
Вчора, 10:22
У турецькій лізі часто відбуваються скандали, пов'язані з суддями
Великі проблеми: понад 500 футбольних арбітрів з Туреччини пов'язані зі ставками
27 жовтня, 23:47
Яремчук брав участь у чемпіонатах світу 1986 та 1990 років
Легендарний гравець «Динамо» потрапив до в'язниці у Польщі
24 жовтня, 11:47
Арановський працюватиме на матчі «Дріта» (Косово) – «Омонія» (Кіпр)
Українець Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій
22 жовтня, 15:59
Влада Гани наразі встановлює точну причину смерті футболіста
Юний сенегальський воротар під приводом запрошення на перегляд був викрадений, а потім – вбитий
20 жовтня, 14:25
Роман Линдов є голкіпером команди «Буревій»
Спорт може стати новим сенсом життя для людей з ампутацією – ампфутболіст Линдов
13 жовтня, 10:52
Україна здобула важливу перемогу
Трилер у Рейк'явіку. Україна та Ісландія на двох забили вісім м'ячів
10 жовтня, 23:41
Карло Анчлелотті в рік заробляє 9,5 млн. євро
Журналісти назвали найбільш високооплачуваних футбольних тренерів збірних
10 жовтня, 14:18

Новини

Від продажу «Челсі» Абрамовичем Україні може дістатися менше половини грошей
Від продажу «Челсі» Абрамовичем Україні може дістатися менше половини грошей
ФІФА заснувала Премію миру: за що її вручатимуть
ФІФА заснувала Премію миру: за що її вручатимуть
Дизайн натхненний гербом УНР. Який вигляд має нова форма збірної України з футболу
Дизайн натхненний гербом УНР. Який вигляд має нова форма збірної України з футболу
Титулованого сербського баскетболіста було затримано на демонстрації проти Вучича
Титулованого сербського баскетболіста було затримано на демонстрації проти Вучича
Юнацька збірна України з футболу в результативному спарингу поступилася Італії
Юнацька збірна України з футболу в результативному спарингу поступилася Італії
Керівник російського футболу прокоментував інформацію про допуск жіночої збірної РФ до змагань
Керівник російського футболу прокоментував інформацію про допуск жіночої збірної РФ до змагань

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua