Чемпіонка Європейських Ігор-2023 Бежура вдруге стала матір'ю

Минулого сезону 34-річна Фейбі Бежура уперше від 2017 року піднялася на п'єдестал на рівні Кубка світу/Гран-прі

Шпажистка востаннє виступала на чемпіонаті Європи-2025

Відома українська фехтувальниця, чемпіонка Європейських Ігор-2023 та одна з лідерок національної збірної зі шпаги Джоанн Фейбі Бежура, поділилася з шанувальниками радісною звісткою. На початку 2026 року спортсменка вдруге стала мамою. Про це повідомляє «Главком».

Про щасливу подію Бежура повідомила на своїй сторінках у соціальних мережаїх, опублікувавши зворушливий допис: «Ласкаво просимо до нашої родини. Ніл. 06.01.2026».

Перші моменти життя Ніла фото: соціальні мережі Фейбі Бежури

Малюк, якого батьки назвали незвичним та милозвучним ім'ям Ніл, народився 6 січня, що додало події особливого символізму, адже дитина народилася на Водохреще. На фото, яке супроводжувало текст, було зафіксовано перші миті життя новонародженого.

Для 34-річної Фейбі Бежури кінець сезону 2024/2025 був періодом паузи в активних виступах. Спортсменка не потрапила до складу команди на світову першість у Тбілісі, і тепер стала зрозумілою причина її відсутності на фехтувальних доріжках останніми місяцями.

Чоловік шпажистки Дмитро працює в IT-сфері. Родина виховує 3-річного сина Леона.

Нагадаємо, що зіркова українська фехтувальниця у жовтні повідомила про вагітність. Сталося це 22 жовтня, коли дівчина відзначала свій 34 день народження. Бежура – переможниця Європейських ігор 2023 року, дворазова призерка етапів Кубка світу (в командних та індивідуальних змаганнях). У 2024 році була учасницею Олімпійських ігор. У січні 2025 року виборола свою першу медаль на етапі серії Гранпрі – бронзу в Досі. За це досягнення була визнана найкращою спортсменкою місяця за версією НОК України.



