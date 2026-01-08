Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонка Європейських Ігор-2023 Бежура вдруге стала матір'ю

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонка Європейських Ігор-2023 Бежура вдруге стала матір'ю
Минулого сезону 34-річна Фейбі Бежура уперше від 2017 року піднялася на п'єдестал на рівні Кубка світу/Гран-прі
фото: НОК України

Шпажистка востаннє виступала на чемпіонаті Європи-2025

Відома українська фехтувальниця, чемпіонка Європейських Ігор-2023 та одна з лідерок національної збірної зі шпаги Джоанн Фейбі Бежура, поділилася з шанувальниками радісною звісткою. На початку 2026 року спортсменка вдруге стала мамою. Про це повідомляє «Главком».

Про щасливу подію Бежура повідомила на своїй сторінках у соціальних мережаїх, опублікувавши зворушливий допис: «Ласкаво просимо до нашої родини. Ніл. 06.01.2026».

Перші моменти життя Ніла
Перші моменти життя Ніла
фото: соціальні мережі Фейбі Бежури

Малюк, якого батьки назвали незвичним та милозвучним ім'ям Ніл, народився 6 січня, що додало події особливого символізму, адже дитина народилася на Водохреще. На фото, яке супроводжувало текст, було зафіксовано перші миті життя новонародженого. 

Для 34-річної Фейбі Бежури кінець сезону 2024/2025 був періодом паузи в активних виступах. Спортсменка не потрапила до складу команди на світову першість у Тбілісі, і тепер стала зрозумілою причина її відсутності на фехтувальних доріжках останніми місяцями. 

Чоловік шпажистки Дмитро працює в IT-сфері. Родина виховує 3-річного сина Леона.

Нагадаємо, що зіркова українська фехтувальниця у жовтні повідомила про вагітність. Сталося це 22 жовтня, коли дівчина відзначала свій 34 день народження. Бежура – переможниця Європейських ігор 2023 року, дворазова призерка етапів Кубка світу (в командних та індивідуальних змаганнях). У 2024 році була учасницею Олімпійських ігор. У січні 2025 року виборола свою першу медаль на етапі серії Гранпрі – бронзу в Досі. За це досягнення була визнана найкращою спортсменкою місяця за версією НОК України.


 

Теги: фехтувальниця вагітність Фехтування дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Йохауг вирішила відмовитися від виступу на Олімпіаді-2026 заради проведення часу з сім'єю
Вагітна олімпійська чемпіонка була у торговому центрі під час стрілянини
12 грудня, 2025, 18:03
Минулого року Чебет стала першою жінкою в історії, яка вибігла з 14 хвилин на дистанції 5000 метрів
Дворазова олімпійська чемпіонка Чебет вдруге стане мамою
5 сiчня, 21:28
Чемпіонат Європи з фехтування має відбутися у червні 2026 року
Естонія може втратити Чемпіонат Європи з фехтування, бо не хоче впускати в країну військових з Росії
1 сiчня, 12:50
Анна Курнікова народила четверту дитину від Енріке Іглесіаса
Анна Курнікова та Енріке Іглесіас вчетверте стали батьками
23 грудня, 2025, 13:30
Золото здобули чинні чемпіонки світу: Валерія Білоус-Гріджак, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук та Анна Максименко
Українські шпажистки стали переможницями Кубка світу з фехтування серед юніорок
15 грудня, 2025, 11:51
Величко принесла Україні першу медаль нового «великого» фехтувального сезону 2025/2026
Величко стала призеркою юніорського Кубка світу з фехтування
13 грудня, 2025, 17:01
Через часті обстріли жительки Херсону змушені народжувати дітей у піземному пологовому будинку
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН
11 грудня, 2025, 10:02
Поліція затримала батьків дитини неподалік пологового будинку після отримання грошей
У Миколаєві затримано батьків на продажі новонародженої дитини
6 сiчня, 15:40
На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті дитини
На Закарпатті дерево впало на восьмирічну дівчинку: дитина загинула
6 сiчня, 14:50

Новини

МОК натиснув на федерацію санного спорту, щоб росіяни змогли поїхати на Олімпіаду – джерело
МОК натиснув на федерацію санного спорту, щоб росіяни змогли поїхати на Олімпіаду – джерело
Чемпіонка Європейських Ігор-2023 Бежура вдруге стала матір'ю
Чемпіонка Європейських Ігор-2023 Бежура вдруге стала матір'ю
Троє хокеїстів з російського чемпіонату зіграють за збірну Словаччини на Олімпіаді
Троє хокеїстів з російського чемпіонату зіграють за збірну Словаччини на Олімпіаді
Україна вимагає відсторонити від змагань російських скелетоністів, які підтримують війну
Україна вимагає відсторонити від змагань російських скелетоністів, які підтримують війну
Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу
Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу
На війні загинув титулований український спортсмен Володимир Василишин
На війні загинув титулований український спортсмен Володимир Василишин

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua