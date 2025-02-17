Хокеїсти США та Канади влаштували декілька бійок на перших секундах матчу

Форвард збірної США Метью Ткачук: Повідомлення, яке ми хотіли надіслати: настав наш час. Ми перебуваємо у ворожому оточенні, і ми хотіли показати, що не відступаємо

Перед стартом матчу вболівальники освистували національний гімн США, а після стартової сирени розпочались бійки

Матч хокейного Турніру чотирьох націй між США і Канадою розпочався з трьох бійок за перші дев'ять секунд протистояння. Інцидент стався в ніч на неділю, 16 лютого, про що повідомляє «Суспільне».

«Турнір чотирьох націй», в якому беруть участь США, Канада, Швеція та Фінляндія, цьогоріч проводиться замість Матчу всіх зірок НХЛ. У другому колі турніру у протистоянні зійшлись національні збірні США і Канади, причому американці грали на виїзді. Перед стартом матчу вболівальники господарів майданчика освистували національний гімн США, а після стартової сирени між хокеїстами збірних розпочались бійки.

Вже на другій секунді поєдинку американець Метью Ткачук та канадець Брендон Гейґел відкинули ключки та спортивні рукавиці та розпочали бійку.

США та Канада влаштували три бійки за перші девʼять секунд матчу pic.twitter.com/IvBebHWSyy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 17, 2025

Під час перерви Гейґел розповів, що Метью ініціював сутичку, запитавши перед початком гри, чи хоче він розпочати гру з кулачного протистояння.

«Я думаю, що він просто намагався додати трохи енергії в матч. Він попросив, і я не казав «ні». Я не думаю, що він очікував того, що отримав від мене. Ми з ним маємо доволі гарну історію, в який кожен з нас часом здобуває перевагу протягом усього сезону НХЛ», – сказав Гейґел. Через одну секунду після відновлення гри другу бійку розпочав брат Метью, Брейді Ткачук, викликавши на бій канадця Сема Беннета.

Після цього команди відновили гру: збірна США розпочала атаку, однак лише на дев'ятій секунді поєдинку ігрова сутичка біля канадських воріт переросла в ще один «боксерський» бій між американцем Джей Ті Міллером і канадцем Колтоном Парайко.

Усі шість хокеїстів отримали покарання – 5-хвилинний штраф за участь у бійках, однак Міллер відсидів додаткові дві хвилини за поштовх ключкою суперника.

Після відновлення гри першими забила збірна Канади, але до кінця першого періоду команда США відновила паритет. Зрештою американці забили ще двічі у другому та третьому періоді та здобули вольову перемогу з рахунком 3:1.

Після завершення гри бійку прокоментував форвард збірної США Метью Ткачук. Він зізнався, що цією подією команда намагалась заявити про серйозність претензій на перемогу.

«Повідомлення, яке ми хотіли надіслати: настав наш час. Ми перебуваємо у ворожому оточенні, і ми хотіли показати, що не відступаємо. Ми просто група хлопців, яка запалилася через гру зі своїми найбільшими суперниками в такому середовищі, тому і отримали абсолютний вибух енергії на самому початку», – сказав Ткачук.

Перемога над збірною Канади стала для США другою на груповому етапі.

Нагадаємо, український захисник Артур Чолач дебютував у Американській хокейній лізі (АХЛ). Чолач зіграв у складі команди «Хендерсон Сільвер Найтс», яка є фарм-клубом команди НХЛ «Вегас Голден Найтс» .

Гравець збірної України став першим українським хокеїстом з 2016 року, який зіграв у другій за силою хокейній лізі Північної Америки. Останнім до Чолача українцем у АХЛ був форвард Руслан Федотенко, який завершував кар'єру в команді «Айова Вайлд».