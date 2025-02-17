Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Хокеїсти США та Канади влаштували декілька бійок на перших секундах матчу

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хокеїсти США та Канади влаштували декілька бійок на перших секундах матчу
Форвард збірної США Метью Ткачук: Повідомлення, яке ми хотіли надіслати: настав наш час. Ми перебуваємо у ворожому оточенні, і ми хотіли показати, що не відступаємо
фото: скриншот відео

Перед стартом матчу вболівальники освистували національний гімн США, а після стартової сирени розпочались бійки

Матч хокейного Турніру чотирьох націй між США і Канадою розпочався з трьох бійок за перші дев'ять секунд протистояння. Інцидент стався в ніч на неділю, 16 лютого, про що повідомляє «Суспільне».

«Турнір чотирьох націй», в якому беруть участь США, Канада, Швеція та Фінляндія, цьогоріч проводиться замість Матчу всіх зірок НХЛ. У другому колі турніру у протистоянні зійшлись національні збірні США і Канади, причому американці грали на виїзді. Перед стартом матчу вболівальники господарів майданчика освистували національний гімн США, а після стартової сирени між хокеїстами збірних розпочались бійки.

Вже на другій секунді поєдинку американець Метью Ткачук та канадець Брендон Гейґел відкинули ключки та спортивні рукавиці та розпочали бійку.

Під час перерви Гейґел розповів, що Метью ініціював сутичку, запитавши перед початком гри, чи хоче він розпочати гру з кулачного протистояння.

«Я думаю, що він просто намагався додати трохи енергії в матч. Він попросив, і я не казав «ні». Я не думаю, що він очікував того, що отримав від мене. Ми з ним маємо доволі гарну історію, в який кожен з нас часом здобуває перевагу протягом усього сезону НХЛ», – сказав Гейґел. Через одну секунду після відновлення гри другу бійку розпочав брат Метью, Брейді Ткачук, викликавши на бій канадця Сема Беннета.

Після цього команди відновили гру: збірна США розпочала атаку, однак лише на дев'ятій секунді поєдинку ігрова сутичка біля канадських воріт переросла в ще один «боксерський» бій між американцем Джей Ті Міллером і канадцем Колтоном Парайко.

Усі шість хокеїстів отримали покарання – 5-хвилинний штраф за участь у бійках, однак Міллер відсидів додаткові дві хвилини за поштовх ключкою суперника.

Після відновлення гри першими забила збірна Канади, але до кінця першого періоду команда США відновила паритет. Зрештою американці забили ще двічі у другому та третьому періоді та здобули вольову перемогу з рахунком 3:1.

Після завершення гри бійку прокоментував форвард збірної США Метью Ткачук. Він зізнався, що цією подією команда намагалась заявити про серйозність претензій на перемогу.

«Повідомлення, яке ми хотіли надіслати: настав наш час. Ми перебуваємо у ворожому оточенні, і ми хотіли показати, що не відступаємо. Ми просто група хлопців, яка запалилася через гру зі своїми найбільшими суперниками в такому середовищі, тому і отримали абсолютний вибух енергії на самому початку», – сказав Ткачук.

Перемога над збірною Канади стала для США другою на груповому етапі. 

Нагадаємо, український захисник Артур Чолач дебютував у Американській хокейній лізі (АХЛ). Чолач зіграв у складі команди «Хендерсон Сільвер Найтс», яка є фарм-клубом команди НХЛ «Вегас Голден Найтс» .

Гравець збірної України став першим українським хокеїстом з 2016 року, який зіграв у другій за силою хокейній лізі Північної Америки. Останнім до Чолача українцем у АХЛ був форвард Руслан Федотенко, який завершував кар'єру в команді «Айова Вайлд».

Читайте також:

Теги: Швеція вибух Канада бійка Фінляндія штраф Артур Артур Чолач Руслан Федотенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матч за третє місце проти збірної Великої Британії був дуже напружений та емоційний
Ігри Нескорених 2025. Україна здобула бронзові медалі у волейболі сидячи
Вчора, 10:41
Наразі на місці працюють усі екстрені служби
У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК
5 лютого, 14:10
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій 
Жорстока бійка за участі неповнолітніх дівчат у Києві: нові деталі справи
3 лютого, 10:03
Інспектори департаменту закликали столичних водіїв дотримуватися правил паркування
Інспектори показали, який вигляд має бульвар Шевченка у Києві без стихійної парковки
27 сiчня, 16:44
Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка
Суд оголосив вирок колишньому голові Броварської райдержадміністрації Майбоженку
27 сiчня, 16:01
Наслідки атаки на нафтопереробний завод у Рязані
У Росії дрони знову уразили один з найбільших НПЗ, який був атакований два дні тому (відео)
26 сiчня, 08:16
Перспективи російських продажів нафти тепер зовсім інші, і повний економічний крах Росії виглядає набагато більш імовірним – Time
Трамп має вагомий важіль, який змусить Путіна закінчити війну – Time
22 сiчня, 08:30
Внаслідок падіння БпЛА загорівся дах будинку
У Смоленській області прогриміли вибухи: палає авіазавод та багатоповерхівка (оновлено)
21 сiчня, 03:51
Фріланд пообіцяла боротьбу «долар за долар» – помсту за тарифи Вашингтона, яка «завдасть найбільшого торгового удару, який коли-небудь переживали Сполучені Штати»
Кандидатка у премʼєри Канади, яка має українське коріння, пообіцяла Трампу «удар у відповідь»
20 сiчня, 10:13

Новини

Хокеїсти США та Канади влаштували декілька бійок на перших секундах матчу
Хокеїсти США та Канади влаштували декілька бійок на перших секундах матчу
Клуб із Сум сенсаційно виграв Кубок європейських чемпіонів
Клуб із Сум сенсаційно виграв Кубок європейських чемпіонів
Волинський ТЦК пояснив, чому баскетболіста Конєва не випустили з України грати за збірну
Волинський ТЦК пояснив, чому баскетболіста Конєва не випустили з України грати за збірну
Баскетболіст Конєв, якого забрали до ТЦК, пропустить вирішальні матчі збірної України
Баскетболіст Конєв, якого забрали до ТЦК, пропустить вирішальні матчі збірної України
Баскетболіста Конєва, який їхав на гру збірної України, зняли з потяга та відвезли до ТЦК
Баскетболіста Конєва, який їхав на гру збірної України, зняли з потяга та відвезли до ТЦК
Ігри Нескорених 2025. Україна здобула бронзові медалі у волейболі сидячи
Ігри Нескорених 2025. Україна здобула бронзові медалі у волейболі сидячи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
29K
Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
25K
ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області
19K
Порошенко назвав дату виборів
8983
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua