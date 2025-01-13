У активі Недоманські срібло (1968 рік) та бронза (1972 рік) Олімпійських ігор

Недоманські: Коли я грав проти росіян, мало хто з них був психічно здоровий

Легендарний чеський хокеїст Вацлав Недоманські в інтерв'ю чеським ЗМ назвав росіян примітивною нацією.

«На мою думку, росіяни, за винятком блискучих письменників чи композиторів, є примітивною нацією. Так було завжди, і це стало особливо актуальним після 1918 року. Жодної поваги до людського життя там, як і раніше, не існує», – заяви Недоманські.

Крім того, він наголосив, що ніколи не хотів мати нічого спільного з радянськими хокеїстами.

«Коли я грав проти росіян, мало хто з них був психічно здоровий. Деякі з наших гравців товаришували з ними, відвідували їх, але я ніколи не хотів мати з ними нічого спільного», – додав Вацлав.

Недоманські у сезоні-1977/78 Вацлав дебютував у НХЛ, де в наступних шести сезонах зіграв загалом 421 матч за «Детройт», «Сент-Луїс» та «Рейнджерс» і при цьому набрав 278 (122 голі та 156 передач) очок.

У його активі срібло (1968 рік) та бронза (1972 рік) Олімпійських ігор, одна золота (1972 рік), п'ять срібних (1965, 1966, 1968, 1971, 1974 роки ) та три бронзові (1968, 1970, 1973 роки) нагороди чемпіонатів світу.

Недоманські – член Залу хокейної слави у Торонто та Залу слави ІІХФ. Входить до символічної збірної найкращих гравців Чехії всіх часів.

Слова легендарного 80-річного чеха вже спровокували істеричну реакцію російського депутата Дмитра Свіщева.

«Він, на жаль, нічого, крім ключки, у житті не бачив. Йому зараз багато років. Я думаю, що просто треба поблажливо до нього поставитися. Йому треба мемуари писати, передавати досвід дітям чи тренувати спортсменів», – заявив Свіщев.

Нагадаємо, у Красноярську (РФ) під час застілля був вбитий 26-річний чемпіон Росії з вільної боротьби Антон Якименко. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Інцидент стався в ніч на 2 січня. Зазначається, що між Якименком та його 25-річним другом виник конфлікт.

Суперечка переросла у бійку, в ході якої підозрюваний схопив ніж і завдав кілька ударів спортсмену. Від поранення Якименко помер на місці.

Слідчий комітет Красноярського краю підтвердив факт убивства, проте особу загиблого офіційно не названо. Затриманий чоловік поки що відмовляється давати свідчення.

Антон Якименко був багаторазовим переможцем всеросійських змагань, проте він вже завершив спортивну кар'єру. За словами його близьких, конфлікт міг спалахнути на тлі взаємних образ.