Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Примітивна нація». Легендарний хокеїст розповів про своє ставлення до росіян

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Примітивна нація». Легендарний хокеїст розповів про своє ставлення до росіян
У активі Недоманські срібло (1968 рік) та бронза (1972 рік) Олімпійських ігор

Недоманські: Коли я грав проти росіян, мало хто з них був психічно здоровий

Легендарний чеський хокеїст Вацлав Недоманські в інтерв'ю чеським ЗМ назвав росіян примітивною нацією.

«На мою думку, росіяни, за винятком блискучих письменників чи композиторів, є примітивною нацією. Так було завжди, і це стало особливо актуальним після 1918 року. Жодної поваги до людського життя там, як і раніше, не існує», – заяви Недоманські.

Крім того, він наголосив, що ніколи не хотів мати нічого спільного з радянськими хокеїстами.

«Коли я грав проти росіян, мало хто з них був психічно здоровий. Деякі з наших гравців товаришували з ними, відвідували їх, але я ніколи не хотів мати з ними нічого спільного», – додав Вацлав.

Недоманські у сезоні-1977/78 Вацлав дебютував у НХЛ, де в наступних шести сезонах зіграв загалом 421 матч за «Детройт», «Сент-Луїс» та «Рейнджерс» і при цьому набрав 278 (122 голі та 156 передач) очок.

У його активі срібло (1968 рік) та бронза (1972 рік) Олімпійських ігор, одна золота (1972 рік), п'ять срібних (1965, 1966, 1968, 1971, 1974 роки ) та три бронзові (1968, 1970, 1973 роки) нагороди чемпіонатів світу.

Недоманські – член Залу хокейної слави у Торонто та Залу слави ІІХФ. Входить до символічної збірної найкращих гравців Чехії всіх часів.

Слова легендарного 80-річного чеха вже спровокували істеричну реакцію російського депутата Дмитра Свіщева.

«Він, на жаль, нічого, крім ключки, у житті не бачив. Йому зараз багато років. Я думаю, що просто треба поблажливо до нього поставитися. Йому треба мемуари писати, передавати досвід дітям чи тренувати спортсменів», – заявив Свіщев.

Нагадаємо, у Красноярську (РФ) під час застілля був вбитий 26-річний чемпіон Росії з вільної боротьби Антон Якименко. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Інцидент стався в ніч на 2 січня. Зазначається, що між Якименком та його 25-річним другом виник конфлікт.

Суперечка переросла у бійку, в ході якої підозрюваний схопив ніж і завдав кілька ударів спортсмену. Від поранення Якименко помер на місці.

Слідчий комітет Красноярського краю підтвердив факт убивства, проте особу загиблого офіційно не названо. Затриманий чоловік поки що відмовляється давати свідчення.

Антон Якименко був багаторазовим переможцем всеросійських змагань, проте він вже завершив спортивну кар'єру. За словами його близьких, конфлікт міг спалахнути на тлі взаємних образ.

Теги: росія хокей Чехія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін
Блінкен розповів, що Москва обіцяла КНДР в обмін на зброю
7 сiчня, 06:22
Уперше за час повномасштабної війни РФ проти України вдалося зафіксувати, що списки будуть формувати на підставі насамперед фізичного здоров’я
Лубінець повідомив обнадійливі новини щодо обмінів полоненими у 2025 році
6 сiчня, 19:21
Командири нижчої ланки брешуть в донесеннях вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військових КНДР
Бойовий дух солдатів КНДР, які воюють на Курщині, впав: деталі від розвідки
2 сiчня, 11:48
У мережі з'явилося відео із зверненням Пугачової до росіян, яке було записане 30 років тому
Закликала росіян жити без воєн: у мережі з'явилося пророче відео Пугачової 30-річної давності
2 сiчня, 11:30
Із 1 січня 2025 року Україна може припинити транзит російського газу
Bloomberg назвав цілі, по яких битимуть окупанти, якщо Україна відмовиться від транзиту російського газу
28 грудня, 2024, 11:25
Військовий КНДР на позиціях у Курській області
The Times розповіла про масову атаку солдатів КНДР на Курщині
21 грудня, 2024, 00:58
Офіс Лубінця дізнається про більшість випадків страт саме і відео від українських спецслужб
Скількох українських військовополонених стратили росіяни? Дані омбудсмена
19 грудня, 2024, 01:56
Речник Держдепартаменту висловився щодо військових КНДР
США зробили заяву про перекидання нових підрозділів КНДР до Росії
18 грудня, 2024, 10:01
Тривога на Київщині та ще в низці областей тривала три години
Тривога на Київщині та ще в низці областей тривала три години
18 грудня, 2024, 01:13

Новини

«Примітивна нація». Легендарний хокеїст розповів про своє ставлення до росіян
«Примітивна нація». Легендарний хокеїст розповів про своє ставлення до росіян
Світоліна і Костюк стартували з перемог на Australian Open
Світоліна і Костюк стартували з перемог на Australian Open
Ексворотар збірної Пятов розлучився після 19 років шлюбу. Деталі судового рішення
Ексворотар збірної Пятов розлучився після 19 років шлюбу. Деталі судового рішення
Українська шахістка стала віце-чемпіонкою Європи з бліцу
Українська шахістка стала віце-чемпіонкою Європи з бліцу
Відомий український велогонщик у 28 років завершив кар’єру
Відомий український велогонщик у 28 років завершив кар’єру
Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії
Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
28K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
20K
Відстань до фронту різко скоротилася: влада Дніпропетровщини повідомила про небезпеку
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua