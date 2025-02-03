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Жорстока бійка за участі неповнолітніх дівчат у Києві: нові деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Жорстока бійка за участі неповнолітніх дівчат у Києві: нові деталі справи
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій 
фото з відкритих джерел

Учасницями події виявилися дві подруги 19-ти та 16-ти років, які тривалий час товаришують та проводять вільний час в одній компанії

Поліцейські встановили учасників бійки, яка відбулася в одному з торгово-розважальних центрів Деснянського району столиці. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва. 

Як повідомили правоохоронці, учасницями події виявилися дві подруги 19-ти та 16-ти років, які тривалий час товаришують та проводять вільний час в одній компанії.

Нагадаємо, вчора у соціальних мережах було поширене відео, на якому зафільмовано бійку між двома дівчатами. Поліцейські відразу зареєстрували вказану інформацію та за фактом хуліганських дій розпочали кримінальне провадження (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Наразі учасники події встановлені – 19-ти річну дівчину та 16-річну потерпілу разом з батьками запрошено до управління поліції. Під час спілкування з правоохоронцями останні повідомили, що конфлікт між собою вже владнали, й мати неповнолітньої та безпосередньо сама неповнолітня від написання заяви відмовились.

Водночас поліцейські продовжують слідчі дії у кримінальному провадженні. Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями події, для роботи із неповнолітніми залучені соціальні служби та адміністрації навчальних закладів.

Нагадаємо, інформацію про сутичку між підлітками на паркувальному майданчику одного з торгових центрів району поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. До цього повідомлення чи заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило. 

Раніше столичні пабліки поширили відео із бійкою підлітків. На кадрах видно, як одна з дівчат нападає на іншу, звинувачуючи її в образі своєї подруги. Інцидент стався на проспекті неподалік станції метро «Чернігівська».

Також столичні правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту, в якому побили 13-річну школярку в Оболонському районі Києва. Серед них і ті, хто вдарив дівчинку по обличчю. 

Теги: Київ бійка відео конфлікт

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