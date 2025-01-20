Кандидатка у премʼєри Канади, яка має українське коріння, пообіцяла Трампу «удар у відповідь»

Фріланд пообіцяла боротьбу «долар за долар» – помсту за тарифи Вашингтона, яка «завдасть найбільшого торгового удару, який коли-небудь переживали Сполучені Штати»

Фріланд: «Канада не піде на ескалацію. Але якщо я буду прем’єр-міністром, Канада ніколи не відступить»

Колишня міністерка фінансів Канади Христя Фріланд розпочала передвиборчу кампанію на пост премʼєр-міністра, заявивши, що є найкращим кандидатом для боротьби з майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляють Bloomberg та Guardian.

Фріланд у промові пообіцяла боротися за Канаду, зокрема – використовувати контртарифи для економічного тиску на США, які Трамп офіційно очолить 20 січня. Раніше він заявив, що запровадить високі тарифи на канадські товари, що може завдати шкоди економіці.

«У мене є повідомлення для Трампа: ми – ваш сусід і найважливіший торговий партнер. Але якщо бій дійде до наших дверей, просто пам’ятайте, що ми любимо нашу країну так само, як ви любите свою… Канада не піде на ескалацію. Але якщо я буду прем’єр-міністром, Канада ніколи не відступить», – наголосила вона.

Щодо свого звільнення з уряду чинного прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, то Фріланд пояснила: мала з ним розбіжності щодо керування економікою, які посилилися після переобрання Трампа.

«Я зрозуміла, що ми дійсно повинні зосередити всю нашу енергію на тому, щоб бути готовими до цієї загрози. Якщо ви вдарите нас, ми вдаримо у відповідь», – сказала вона.

Фріланд також пообіцяла боротьбу «долар за долар» – помсту за тарифи Вашингтона, яка «завдасть найбільшого торгового удару, який коли-небудь переживали Сполучені Штати».

Bloomberg додає: якщо Фріланд переможе на виборах – стане другою жінкою-премʼєром Канади й першою, яка очолить Ліберальну партію. Як відомо, Христя Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.

Так, 8 січня, має відбутися з’їзд Ліберальної партії Канади, на якому, за прогнозами видання Globe and Mail, делегати збиралися відправити у відставку її лідера – поки що чинного прем’єра Канади Джастіна Трюдо. Проте Трюдо вирішив зіграти на випередження та сам оголосив, що звільняється з посади глави партії. Про це йдеться у статті «Главкома» «Я боєць, але я іду». Чому Трюдо подав у відставку та хто його замінить?