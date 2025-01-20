Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кандидатка у премʼєри Канади, яка має українське коріння, пообіцяла Трампу «удар у відповідь»

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кандидатка у премʼєри Канади, яка має українське коріння, пообіцяла Трампу «удар у відповідь»
Фріланд пообіцяла боротьбу «долар за долар» – помсту за тарифи Вашингтона, яка «завдасть найбільшого торгового удару, який коли-небудь переживали Сполучені Штати»
фото: Facebook / Chrystia Freeland

Фріланд: «Канада не піде на ескалацію. Але якщо я буду прем’єр-міністром, Канада ніколи не відступить»

Колишня міністерка фінансів Канади Христя Фріланд розпочала передвиборчу кампанію на пост премʼєр-міністра, заявивши, що є найкращим кандидатом для боротьби з майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляють Bloomberg та Guardian.

Фріланд у промові пообіцяла боротися за Канаду, зокрема – використовувати контртарифи для економічного тиску на США, які Трамп офіційно очолить 20 січня. Раніше він заявив, що запровадить високі тарифи на канадські товари, що може завдати шкоди економіці.

«У мене є повідомлення для Трампа: ми – ваш сусід і найважливіший торговий партнер. Але якщо бій дійде до наших дверей, просто пам’ятайте, що ми любимо нашу країну так само, як ви любите свою… Канада не піде на ескалацію. Але якщо я буду прем’єр-міністром, Канада ніколи не відступить», – наголосила вона.

Щодо свого звільнення з уряду чинного прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, то Фріланд пояснила: мала з ним розбіжності щодо керування економікою, які посилилися після переобрання Трампа.

«Я зрозуміла, що ми дійсно повинні зосередити всю нашу енергію на тому, щоб бути готовими до цієї загрози. Якщо ви вдарите нас, ми вдаримо у відповідь», – сказала вона.

Фріланд також пообіцяла боротьбу «долар за долар» – помсту за тарифи Вашингтона, яка «завдасть найбільшого торгового удару, який коли-небудь переживали Сполучені Штати».

Bloomberg додає: якщо Фріланд переможе на виборах – стане другою жінкою-премʼєром Канади й першою, яка очолить Ліберальну партію. Як відомо, Христя Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.

Так, 8 січня, має відбутися з’їзд Ліберальної партії Канади, на якому, за прогнозами видання Globe and Mail, делегати збиралися відправити у відставку її лідера – поки що чинного прем’єра Канади Джастіна Трюдо. Проте Трюдо вирішив зіграти на випередження та сам оголосив, що звільняється з посади глави партії. Про це йдеться у статті «Главкома» «Я боєць, але я іду». Чому Трюдо подав у відставку та хто його замінить?

Читайте також:

Теги: тарифи Канада партії Facebook звільнення українка письменниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нападник використав перукарську бритву, завдавши потерпілому різану рану обличчя
У Києві обрано запобіжний захід чоловікові, який в автобусі порізав підлітка бритвою
16 сiчня, 23:50
За словами Грицака, перша країна, яка хоче поразки Росії, це Британія
Історик Грицак назвав країни, які допоможуть Україні здобути повну перемогу над Росією
13 сiчня, 05:28
Уродженка Москви Кадочнікова у 1960-х роках переїхала до України, де і проживає до сьогодні
Конфуз на врученні кінематографічної премії ім. Параджанова. Легендарна артистка не змогла перейти на українську
10 сiчня, 14:24
Ставки ростуть: Трамп опублікував карту США із двома новими територіями
Ставки ростуть: Трамп опублікував карту США із двома новими територіями
9 сiчня, 09:55
Як відомо, президент США Джо Байден зробив найбільший одноденний акт помилування злочинців в історії Америки
Байден замінив страту на довічне для двох увʼязнених. Вони просять залишити смертний вирок
7 сiчня, 19:45
Руслана Величко-Трифонюк раніше обіймала посаду першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду та була юристкою у благодійному фонді «Повернись живим»
Мінветеранів ініціювало звільнення заступниці міністра через неетичну поведінку
6 сiчня, 22:55
Варто очікувати збільшення вартості електроенергії від 5% до 20%, зазначив Попенко
Зростання тарифу на транспортування газу призведе до подорожчання товарів та послуг – експерт
4 сiчня, 15:45
Кабмін звільнив заступника міністра ветеранів Бортнікова
Кабмін звільнив заступника міністра ветеранів Бортнікова
3 сiчня, 13:50
Лобісти польських виробників підкреслюють, що понад дві третини українського експорту птиці до ЄС припадає на агрохолдинг МХП, який має конкурентні переваги завдяки низьким витратам на виробництво
Польща ініціює зниження квоти на імпорт української курятини
24 грудня, 2024, 05:28

Політика

«Дуже багато постраждалих». Північнокорейський полонений розповів про втрати на Курщині
«Дуже багато постраждалих». Північнокорейський полонений розповів про втрати на Курщині
Трамп зібрав рекордну суму грошей на свою інавгурацію – ABC
Трамп зібрав рекордну суму грошей на свою інавгурацію – ABC
Північнокорейці страчували українських воїнів, які хотіли здатися в полон – WSJ
Північнокорейці страчували українських воїнів, які хотіли здатися в полон – WSJ
Кандидатка у премʼєри Канади, яка має українське коріння, пообіцяла Трампу «удар у відповідь»
Кандидатка у премʼєри Канади, яка має українське коріння, пообіцяла Трампу «удар у відповідь»
Стало відомо, якими словами Байден завершив останній робочий день
Стало відомо, якими словами Байден завершив останній робочий день
Які укази Трамп підпише у перший день президентства: аналіз Fox News
Які укази Трамп підпише у перший день президентства: аналіз Fox News

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
20K
Сирський зробив заяву про темпи мобілізації
7090
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5143
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
4212
Жителька Суджі передала через ЗСУ важливу новину своїй мамі

Новини

Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Сьогодні, 02:35
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 06:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
18 сiчня, 23:42

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua