Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії дрони знову уразили один з найбільших НПЗ, який був атакований два дні тому (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Росії дрони знову уразили один з найбільших НПЗ, який був атакований два дні тому (відео)
Наслідки атаки на нафтопереробний завод у Рязані
фото з соцмереж

Вночі було атаковано Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік

У ніч проти 25 січня 2025 року невідомі здійснили нічну атаку на Рязанську область. У мережі з’явилися відео наслідків.

Грить нафтопереробний завод, який двічі потрапив під атаку за останні дві доби.

Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. 

У міноборони РФ заявили, що за ніч над РФ нібито було збито 15 БпЛА. Зокрема вісім БпЛП нібито знищено над територією Рязанської області, шість –над територією Курської і один – над територією Білгородської області.

Під час атаки у ніч на 24 січня там палали мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів. 

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони. 

До слова, триває 1068-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: війна вибух росія нафтопродукти дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки
Комбінована атака на Київщину: є постраждала та руйнування (фото)
31 грудня, 2024, 10:10
У 2024-му ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних БпЛА, ніж торік
Понад 11 тис. дронів та 1,3 тис. ракет. Сили ППО підбили підсумки за 2024 рік
31 грудня, 2024, 19:34
Триває ліквідація наслідків російського удару по центру Києва в новорічну ніч
На місці учорашнього удару по центру Києва тривають аварійні роботи (фото)
2 сiчня, 10:30
Україна вдарила дронами по НПЗ у Татарстані
У Росії суд зобов’язав «Яндекс» приховати на мапах один з нафтопереробних заводів
3 сiчня, 10:04
Морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області
Дрони атакували найбільший у РФ морський торговельний порт
4 сiчня, 12:25
Головні новини ночі проти 26 січня
Атака дронів на Рязанський НПЗ, побиття підлітка у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:01
Дрони атакували Рязань
У Рязанській області палає НПЗ
23 сiчня, 23:30
Наслідки нічної атаки на Київщину
Київщину та Черкащину атакували дрони, а у Туреччині обвалилась чотириповерхівка: головне за ніч
Вчора, 07:08
РФ втратила в Україні з початку повномасштабної війни 9868 танків
Втрати ворога станом на 26 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:36

Соціум

У Росії дрони знову уразили один з найбільших НПЗ, який був атакований два дні тому (відео)
У Росії дрони знову уразили один з найбільших НПЗ, який був атакований два дні тому (відео)
Північна Корея провела випробування стратегічної крилатої ракети
Північна Корея провела випробування стратегічної крилатої ракети
Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT
Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT
Мексика відмовилась приймати рейс із депортованими мігрантами з США
Мексика відмовилась приймати рейс із депортованими мігрантами з США
Українські релігійні лідери у Вашингтоні просять Трампа не припиняти програми захисту українців у США
Українські релігійні лідери у Вашингтоні просять Трампа не припиняти програми захисту українців у США
Фіцо заявив, що третина протестувальників у Словаччині – українці
Фіцо заявив, що третина протестувальників у Словаччині – українці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 січня: ситуація на фронті
53K
Боєць ЗСУ добу провів у окопі з росіянами: як йому вдалося врятуватися
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 січня 2025
17K
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)
13K
Помер відомий актор театру і кіно Василь Чорношкур
12K
На Керченському мосту запроваджено безпрецедентні заходи безпеки: подробиці

Новини

26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
У Києві годину тривала повітряна тривога
Вчора, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua