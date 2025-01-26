У Росії дрони знову уразили один з найбільших НПЗ, який був атакований два дні тому (відео)

Наслідки атаки на нафтопереробний завод у Рязані

Вночі було атаковано Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік

У ніч проти 25 січня 2025 року невідомі здійснили нічну атаку на Рязанську область. У мережі з’явилися відео наслідків.

Грить нафтопереробний завод, який двічі потрапив під атаку за останні дві доби.

Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік.

🔥 В Рязані точно в ціль. БпЛА влучили в НПЗ💥 pic.twitter.com/V1sxNRcBqL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 26, 2025

💥💥Вибухова ніч у Рязані: атака безпілотників на НПЗ pic.twitter.com/uSyHzTBJar — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 26, 2025

Рязань палає🔥🔥🔥



Місцеві спішать подивитися на вогник. Захопленню нема меж: "Єб*ть", "пи*да" і т.п і т.д. pic.twitter.com/Z12azO7V7A — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 26, 2025

У міноборони РФ заявили, що за ніч над РФ нібито було збито 15 БпЛА. Зокрема вісім БпЛП нібито знищено над територією Рязанської області, шість –над територією Курської і один – над територією Білгородської області.

Під час атаки у ніч на 24 січня там палали мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони.

До слова, триває 1068-й день повномасштабної війни.