Трамп має вагомий важіль, який змусить Путіна закінчити війну – Time

Перспективи російських продажів нафти тепер зовсім інші, і повний економічний крах Росії виглядає набагато більш імовірним – Time

«Доходи від продажу нафти є потужним важелем тиску на РФ, і Трамп зрозумів силу цього важеля так, як цього не зробив Байден»

Президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє Time.

У перший день перебування Трампа на посаді він висловив свої погляди на вторгнення РФ в Україну.

«Я думаю, що Зеленський хоче мирної угоди, але я не знаю, чи хоче її Путін. Я думаю, що Росія матиме справжні проблеми. Я думаю, що Путін руйнує Росію», – зазначив американський лідер.

У матеріалі йдеться, що Трамп має рацію.

«У той час, як Росія хитається на полі бою, наближаючись до 700 тис. жертв, покладаючись на північнокорейські війська та іранські безпілотники, Путін не просунув свій військовий порядок денний, а путінська економіка, що підживлюється війною, виснажила життєздатність країни в усіх секторах. Путін скоротив реінвестиції в свою промислову базу і захопив контроль над більшістю приватних підприємств, знищивши колись могутню індустріальну міць країни. Коротше кажучи, він підтримує енергетичну піч Росії, підкидаючи туди меблі з вітальні», – йдеться у статті.

Журналісти зазначають, що Росія перебуває «у справжній біді», оскільки її економіка розвалюється, а Путін руйнує Росію. І що ще важливіше, повернення Трампа може зіштовхнути російську економіку з обриву і завдати смертельного удару по режиму у Кремлі, що хитається.

Аналітики підкреслюють: те, що повернення Трампа може покласти край правлінню Путіна, здавалося неймовірним ще кілька тижнів тому. Багато прихильників України відкрито побоювалися, що президент США може нав'язати Україні «погану мирну угоду», яка буде рівнозначна капітуляції, на тлі часто декларованого Трампом наміру «закінчити» війну в перший же день свого перебування на посаді. Однак можливо, саме стан економіки РФ змінив думку Трампа.

«Простіше кажучи, російська економіка розвалюється – Путін канібалізує продуктивну економіку, щоб фінансувати свою військову машину. Якщо Путін втратить джерело несподіваних доходів від продажу нафти, яке підтримувало його останні три роки, то путінський режим майже напевно зазнає краху. Путін вже вичерпав резерви Росії на чорний день, виснаживши її колись грізні валютні резерви, і ніхто не бажає фінансувати дефіцит російського бюджету, купуючи нікому не потрібні російські облігації», – кажуть автори статті.

Тим часом російський рубль обвалюється як валюта, яку демпінгує навіть Китай, російський центральний банк вичерпав свою вогневу міць, а Путін не може скоротити витрати, якщо він не фінансує свою власну дорогу військову машину. Росія не може компенсувати втрату експорту нафти, оскільки вона вже втратила 90% свого колишнього експорту природного газу завдяки тому, що Європа нарешті відмовилася від залежності від російського трубопровідного газу. Крім експорту енергоносіїв, країна мало що дає світовій економіці.

Журналісти наголошують, що доходи від продажу нафти є потужним важелем тиску на російську економіку, і Трамп зрозумів силу цього важеля так, як цього не зробила адміністрація Байдена.

Перспективи російських продажів нафти тепер зовсім інші, і повний економічний крах Росії виглядає набагато більш імовірним. З обіцянками Трампа знизити ціни на нафту і збільшити внутрішній видобуток нафти в США на 3 млн барелів на день, світ більше не потребуватиме російського видобутку нафти в тій же мірі, і Путін відчує біль, оскільки він буде продавати нафту за цінами, нижчими за беззбитковість.

Історія свідчить, що цей план економічного тиску на Росію вже успішно спрацьовував раніше. Холодна війна закінчилася значною мірою через несподіваний вибух російської економіки, якого багато експертів не очікували, але який став вразливим місцем, яке зрозумів Рональд Рейган, лідер, який керувався більше інтуїцією, ніж ретельним аналізом проблем. Тепер у Трампа є можливість проколоти «путінську пропагандистську кулю і задушити російську економіку» до повного краху.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що він розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, оскільки війна в Україні наближається до третьої річниці.

До слова, що президент України Володимир Зеленський зауважив, що у нього з очільником США Дональдом Трампом «дійсно хороші відносини». Відповідну заяву він зробив сьогодні, 21 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.