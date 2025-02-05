У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК

Попередньо, є загиблі та поранені

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині сьогодні, 5 лютого, пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили у Кам'янець-Подільській поліції, передає «Суспільне».

Попередньо, загинув один чоловік, четверо – поранені.

Нагадаємо, що біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Він стався близько 18:40.

Так, поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.

Як з’ясували правоохоронці, один із затриманих – переселенець з Донецької області, який виготовив саморобний вибуховий пристрій та анонімно залишив його у сховку. Його спільники приїхали з Одеської області спеціально для здійснення злочину. Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони «залягли на дно» і чекали на гроші від окупантів, зазначили в СБУ.

Раніше у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. За інформацією Національної поліції України, відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

До слова, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомий здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).