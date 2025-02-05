У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК
Попередньо, є загиблі та поранені
У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині сьогодні, 5 лютого, пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили у Кам'янець-Подільській поліції, передає «Суспільне».
Попередньо, загинув один чоловік, четверо – поранені.
Нагадаємо, що біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Він стався близько 18:40.
Так, поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.
Як з’ясували правоохоронці, один із затриманих – переселенець з Донецької області, який виготовив саморобний вибуховий пристрій та анонімно залишив його у сховку. Його спільники приїхали з Одеської області спеціально для здійснення злочину. Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони «залягли на дно» і чекали на гроші від окупантів, зазначили в СБУ.
Раніше у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. За інформацією Національної поліції України, відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.
До слова, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомий здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
Коментарі — 0