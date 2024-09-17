Хто буде президентом Міжнародного олімпійського комітету: ЗМІ назвали імена претендентів

Стало відомо, хто може замінити Томаса Баха на його посаді президента МОК

Визначилися семеро претендентів, які конкурують між собою за посаду голови Міжнародного олімпійського комітету. Про це пише Telegraf.rs.

До списку претендентів увійшли: принц Фейсал Аль-Хусейн, Себастьян Коу, Кірсті Ковентрі, Йохан Еліас, Девід Лапартьєн, Хуан Антоніо Самаранч-молодший та Морінарі Ватанабе.

Кандидати представлять свою програму всім членам МОК через відеозв'язок під час зустрічі у Лозанні, яка відбудеться у січні 2025 року. Нового президента буде обрано на виборчому конгресі МОК, який відбудеться з 18 по 21 березня 2025 року в Греції.

Нині головує Томас Бах. Він очолив Міжнародний олімпійський комітет 2013 року, але більше не може переобиратися на цю посаду, адже відбув каденцію у два терміни.

До слова, рішення залишити на Ейфелевій вежі символ Олімпійських ігор викликало розбіжності у суспільстві. Про історичне рішення залишити олімпійські кільця у центрі Парижа розповіла мер Анн Ідальго на своїй сторінці в Instagram. За словами градоначальниці, вона вже отримала дозвіл МОК. Однак кільця, що діють, замінять на більш легкі за вагою. Це зумовлено необхідністю їхнього тривалого перебування на вежі. Бо зараз конструкція важить близько 30 тонн.