Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Хто буде президентом Міжнародного олімпійського комітету: ЗМІ назвали імена претендентів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хто буде президентом Міжнародного олімпійського комітету: ЗМІ назвали імена претендентів
МОК може отримати нового очільника навесні наступного року
фото із відкритих джерел

Стало відомо, хто може замінити Томаса Баха на його посаді президента МОК

Визначилися семеро претендентів, які конкурують між собою за посаду голови Міжнародного олімпійського комітету. Про це пише Telegraf.rs.

До списку претендентів увійшли: принц Фейсал Аль-Хусейн, Себастьян Коу, Кірсті Ковентрі, Йохан Еліас, Девід Лапартьєн, Хуан Антоніо Самаранч-молодший та Морінарі Ватанабе.

Кандидати представлять свою програму всім членам МОК через відеозв'язок під час зустрічі у Лозанні, яка відбудеться у січні 2025 року. Нового президента буде обрано на виборчому конгресі МОК, який відбудеться з 18 по 21 березня 2025 року в Греції.

Нині головує Томас Бах. Він очолив Міжнародний олімпійський комітет 2013 року, але більше не може переобиратися на цю посаду, адже відбув каденцію у два терміни.

До слова, рішення залишити на Ейфелевій вежі символ Олімпійських ігор викликало розбіжності у суспільстві. Про історичне рішення залишити олімпійські кільця у центрі Парижа розповіла мер Анн Ідальго на своїй сторінці в Instagram. За словами градоначальниці, вона вже отримала дозвіл МОК. Однак кільця, що діють, замінять на більш легкі за вагою. Це зумовлено необхідністю їхнього тривалого перебування на вежі. Бо зараз конструкція важить близько 30 тонн.

Читайте також:

Теги: Томас Бах МОК Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спортсменка показала ролик, який зняла на стадіоні
Магучіх розвеселила мережу ефектним танком
1 вересня, 14:57
Збірна України виграла восьму медаль Паралімпіади-2024
Паралімпіада-2024: легкоатлетика Наталія Кобзар виборола срібло
30 серпня, 22:13
Організація з прав людини Human Rights Watch засудила такий тиск на спортсменів із Північної Кореї
КНДР готує покарання для спортсменів за селфі з представниками Південної Кореї
2 вересня, 17:21
Париж має план залишити олімпійські кільця на Ейфелевій вежі
Олімпійські кільця лишаються на Ейфелевій вежі? Ідея викликала суперечки у суспільстві
3 вересня, 16:23
Чептегей посіла 44 місце у марафоні на Олімпійських іграх у Парижі
Учасниця Олімпіади у Парижі померла через кілька днів після того, як її підпалив бойфренд
5 вересня, 13:00
Юсуф Дікеч із Туреччини прославився під час цьогорічної Олімпіади у Парижі
Олімпійський чемпіон із Туреччини матиме патент на свою «фірмову» позу для стрільби
6 вересня, 11:15
МОК забороняє брати участь у змаганнях збірним Росії та Білорусі
Віцекомісіонер НХЛ вважає, що збірну Росії з хокею буде відсторонено від Олімпіади-2026
11 вересня, 10:38
Очільнику РПЦ не сподобалася церемонія відкриття Олімпіади
Патріарх Кирило влаштував істерику через церемонію відкриття Олімпіади у Парижі
11 вересня, 15:23
Як відомо, 4 серпня Ярослава Магучіх виграла Олімпійські ігри у стрибках у висоту
Ярослава Магучіх втретє поспіль виграла сезон Діамантової ліги
13 вересня, 23:18

Новини

Хто буде президентом Міжнародного олімпійського комітету: ЗМІ назвали імена претендентів
Хто буде президентом Міжнародного олімпійського комітету: ЗМІ назвали імена претендентів
Українські каратисти здобули три медалі на змаганнях в Австрії
Українські каратисти здобули три медалі на змаганнях в Австрії
Футболіст збірної України провів із дружиною ніч в готелі перед грою Євро, – журналіст
Футболіст збірної України провів із дружиною ніч в готелі перед грою Євро, – журналіст
«Болонья» – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів
«Болонья» – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів
Довбик забив дебютний гол у складі «Роми»
Довбик забив дебютний гол у складі «Роми»
Обмін полоненими: додому повернулися троє українських спортсменів
Обмін полоненими: додому повернулися троє українських спортсменів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
34K
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Баланс між роботою та відпочинком: яка країна Європи є прикладом
11K
В Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме негода

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua