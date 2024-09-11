Віцекомісіонер НХЛ вважає, що збірну Росії з хокею буде відсторонено від Олімпіади-2026

Зимова Олімпіада 2026 року пройде у двох італійських містах – Мілані та Кортіні д'Ампеццо

Віце-комісіонер НХЛ Білл Дейлі вважає, що збірну Росії з хокею не допустять до участі в Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

«Насправді, люди припускають, що це (рішення МОК щодо участі збірної РФ з хокею в Олімпіаді – «Главком») вже сталося, якщо під час подій не відбудеться радикальних змін. На літніх Олімпійських іграх не допускалася участь збірної Росії, на відміну від деяких інших схем, які вони застосовували у минулому. Тому я очікую, що застосовуватиметься те саме правило» , – сказав Дейлі в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, у разі допуску до Олімпіади, на груповому етапі Росія зіграє з командами США, Словаччини та Латвії. Якщо збірну країни-агресора все ж не допустять до змагань, її місце в олімпійському турнірі займе збірна Франції.

Варто зазначити, що наразі МОК рекомендує допускати росіян лише у нейтральному статусі та забороняє участь у змаганнях командам.

Зимова Олімпіада 2026 року пройде у двох італійських містах – Мілані та Кортіні д'Ампеццо.

Нагадаємо, росіяни здобули лише одну нагороду на Олімпіаді у Парижі.