Франція заявила про три спроби терактів під час Олімпіади

Зловмисники планували атакувати «ізраїльські установи або представників Ізраїлю в Парижі» під час Олімпіади

Франція заарештувала п'ятьох людей за підозрою в причетності до спроб терактів

Французькі правоохоронці запобігли трьом спробам терактів у Парижі та інших містах під час проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор. Про це повідомляє АР.

За словами керівника національної антитерористичної прокуратури Франції Олів'є Крістена, зловмисники, серед іншого, планували атакувати «ізраїльські установи або представників Ізраїлю в Парижі» під час Олімпіади. Він уточнив, що ізраїльська команда спортсменів «не була конкретною мішенню» цих потенційних терактів, але не надав інших подробиць.

Загалом за підозрою в причетності до трьох спроб терактів під час Ігор у Франції заарештували п'ять людей, серед них – неповнолітній. Їм висунуті різні звинувачення, пов'язані з тероризмом, поки вони залишаються в слідчому ізоляторі, додав Крістен.

Прокурор зазначив, що затримані зловмисники керувались у своїх діях насамперед джихадистськими мотивами.

Нагадаємо, увечері 11 серпня у Парижі, столиці Франції, відбувалася церемонія закриття XXXIII літніх Олімпійських ігор. Україна на Олімпіаді-2024 була представлена 140 спортсменами, які змагалися у 23 видах спорту. Українська збірна здобула 12 нагород (3 золоті, 5 срібних, 4 бронзові) та посіла 22-ге місце у медальному заліку, показавши найкращий результат за останні 12 років.

До слова, за 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Це дозволило українській команді посісти сьоме місце в медальному заліку і стати п'ятою за кількістю здобутих нагород.