Олімпійські кільця лишаються на Ейфелевій вежі? Ідея викликала суперечки у суспільстві

Нащадки Ейфеля кажуть, що головна вежа французької столиці не призначена бути рекламним майданчиком

Рішення залишити на Ейфелевій вежі символ Олімпійських ігор викликало розбіжності у суспільстві. Про історичне рішення залишити олімпійські кільця у центрі Парижа розповіла мер Анн Ідальго на своїй сторінці в Instagram.

За словами градоначальниці, вона вже отримала дозвіл МОК. Однак кільця, що діють, замінять на більш легкі за вагою. Це зумовлено необхідністю їхнього тривалого перебування на вежі. Бо зараз конструкція важить близько 30 тонн.

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The Guardian пише, що з критикою заяви вже виступили міністр культури Франції Рашида Даті та нащадки інженера Гюстава Ейфеля. На їхню думку, башта – символ Парижа та всієї Франції, а не «рекламний майданчик» для сторонньої організації.

На платформі Change.org навіть створили петицію проти збереження на вежі олімпійських кілець. Наразі її підписали понад 20 тис. осіб.

«Щойно закінчиться святковий сезон, наш символ має повернутися у свій природний стан. Навіть якщо мер Парижа хоче зворотного», – йдеться у зверненні.

До слова, Україна здобула другу медаль Паралімпіади-2024 у легкій атлетиці. Наталія Кобзар стала срібною призеркою у бігу на 200 метрів.