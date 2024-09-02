КНДР готує покарання для спортсменів за селфі з представниками Південної Кореї

Організація з прав людини Human Rights Watch засудила такий тиск на спортсменів із Північної Кореї

Північнокорейських настільних тенісистів Кім Кум Йона і Рі Чон Сіка можуть покарати за селфі на олімпійському подіумі з суперниками з Південної Кореї. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на корейські медіа.

Одне із фото опублікували на офіційній сторінці Олімпійських ігор в Instagram – воно зібрало сотні тисяч лайків, а журнал People назвав його одним із 12 найкращих моментів цьогорічних змагань в Парижі.

Проте через селфі, зроблене медалістами настільного тенісу з Південної кореї Кореї, представники КНДР тепер перебувають під «ідеологічним контролем». Незрозуміло, які покарання можуть чекати спортсменів – Korea Times припустила, що це може залежати від того, наскільки сильно тенісисти «каятимуться» за скоєне.

Спортсменів розкритикували за те, що вони посміхалися, коли вони позували разом з із командою із Південної Кореї, яку режим КНДР назвав «ворогом номер один». Попередньо їм наказали не спілкуватися з конкурентами з інших країн.

Спортсменів розкритикували за те, що вони посміхалися, коли вони позували разом з із командою із Південної Кореї, яку режим КНДР назвав «ворогом номер один» фото: Reuters

Північнокорейські спортсмени, які повертаються з міжнародних змагань, проходять триетапну «ідеологічну перевірку», яка закінчується «сеансами саморефлексії» членів команди – вони повинні критикувати «неналежну поведінку» своїх товаришів по команді, а також обмірковувати власні дії. Це стандартна процедура для спортсменів і жінок, які зазнали життя за межами КНДР.

Організація з прав людини Human Rights Watch засудила такий тиск на спортсменів із Північної Кореї.

Дії північнокорейських тенісистів втілюють цінності поваги та дружби, на яких побудовано олімпійський рух, пишуть там.

Це не перший подібний випадок критики спортсменів з боку влади із КНДР. Видання The Daily NK пише про ситуацію, коли північнокорейську футбольну збірну покарали за програш у трьох матчах на Чемпіонаті світу 2010 року. Тоді футболісти зазначили шестигодинного покарання за «зраду» ідеологічної боротьби комуністичної нації, а їхнього тренера Кім Чон Хуна змусили працювати на будівельному майданчику.

Нагадаємо, диктори під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі представили збірну Південної Кореї як команду КНДР. Через це південнокорейська влада попросила організувати особисту зустріч із президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом, повідомляє агентство Yonhap.

До слова, перший рік повномасштабної війни між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме світовій економіці близько $4 трлн. Про це пише агентство Bloomberg Economics. Це становить 3,9% від сукупного ВВП планети. При цьому агентство вважає, що війна між двома країнами «дуже малоймовірна», але якщо вона почнеться, то наслідки будуть руйнівними.