Олімпійський чемпіон із Туреччини матиме патент на свою «фірмову» позу для стрільби

олімпійський стрілець матиме торгову марку його техніки стільби «рука в кишені»

Олімпійський чемпіон із Туреччини Юсуф Дікеч, який у парі з Шеввал Тархан здобув срібло на Іграх зі стрільби з пневматичного пістолета, вирішив оформити право на свою особливу позу, яка стала приводом для мемів та копіювання по всьому світу. Про це пише Hürriyet Daily News.

Його тренер Ердінч Білгілі заявив, що крок із захисту комерційного використання пози був зроблений спортсменом у відповідь на спроби інших зареєструвати її без згоди Дікеча. «Отримавши інформацію про численні ініціативи щодо реєстрації торгових марок, здійснені без відома Юсуфа Дікеча, ми подали заявку близько тижня тому… Інші заявки були відхилені», – сказав тренер.

Розслаблена поза турецького спортсмена із рукою в кишені під час стрільби стала популярним мемом та об'єктом наслідування. Її повторювали Ілон Маск, нападник «Челсі» Ніколас Джексон та інші знаменитості.

Різноманітні сувеніри з його зображенням надійшли в продаж по всьому світу, серед них футболки, чашки та чохли для мобільних телефонів, повідомляють турецькі ЗМІ.

В інтерв’ю на початку серпня Дікеч сказав, що є природне пояснення його техніки стільби «рука в кишені». «Я роблю це лише для того, щоб моє тіло було більш стабільним, щоб зберегти рівновагу. Більше в цьому немає нічого», – сказав він.

Нагадаємо, стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч виграв срібло на Олімпіаді-2024 з мінімальним спорядженням. Його виступ став вірусним у соцмережі ТікТоk. Користувачі виступ Юсуфа Дікеча почали називати «Кілером з Олімпіади».

На відміну від олімпійців, які використовують навушники для шумоподавлення та антивідблискові окуляри, що прикривають одне око для кращої точності, Дікеч вийшов у берушах, окулярах для зору і дивився двома очима в ціль.