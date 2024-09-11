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Патріарх Кирило влаштував істерику через церемонію відкриття Олімпіади у Парижі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Патріарх Кирило влаштував істерику через церемонію відкриття Олімпіади у Парижі
Очільнику РПЦ не сподобалася церемонія відкриття Олімпіади

Патріарх Кирило: Репортажі з Олімпіади – це дуже песимістична картинка

Соратник диктатора Володимира Путіна та патріарх Російської Православної Церкви Володимир Гундяєв, більш відомий як Кирило, розкритикував церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

«Сьогодні ми спостерігаємо активне розкультурування. З'явилося навіть особливе поняття для опису практик, що вводяться в ужиток – «нова нормальність». Ми бачимо також перейменування різних дикостей в нову культуру. Минула Олімпіада – яскравий тому приклад. Репортажі з Олімпіади – це дуже песимістична картинка, що відображає траєкторію духовної культурної складової західної цивілізації, що падає вниз», – істерично заявив Гундяєв.

Літні Олімпійські ігри проходили у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це були останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року були першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Теги: росія Олімпіада патріарх Кирил

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