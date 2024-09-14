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Збірна Німеччини з біатлону через 10 років отримає «золото» Олімпіади

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Збірна Німеччини з біатлону через 10 років отримає «золото» Олімпіади
Збірна Німеччини з біатлону на Олімпійських іграх-2014
фото з відкритих джерел

Через дискваліфікацію Євгенія Устюгова збірна Росії втратить «золото» чоловічої естафети Сочі-2014

Збірна Німеччини з біатлону через десять років отримає «золото» в чоловічій естафеті на Олімпійських іграх-2014. Це випливає з вердикту Спортивного арбітражного суду (CAS), про який оголосив Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

У 2020 році комісія з антидопінгових слухань IBU визнала російських спортсменів Євгенія Устюгова та Світлану Слєпцову винними у порушенні антидопінгових правил у сезоні-2013/14. У пробах Устюгова знайшли сліди забороненої речовини оксандролону, а Слєпцової – остарину.

Спортсмени подали спільну апеляцію, однак вона не дала результатів: через чотири роки CAS її відхилив. Таким чином більшість результатів Устюгова та Слєпцової в сезоні-2013/14 анульовані, зокрема результати на зимових Олімпійських іграх-2014.

Через дискваліфікацію Устюгова збірна Росії втратить «золото» чоловічої естафети Сочі-2014. Також медалей позбавлять Олексія Волкова, Дмитра Малишка та Антона Шипуліна.

Срібні призери естафети Олімпіади-2014 – німці Ерік Лессер, Даніель Бьом, Арнд Пайффер та Саймон Шемпп – стали олімпійськими чемпіонами. Австрійська команда у складі Крістофа Зуманна, Даніеля Мезотіча, Сімона Едера та Домініка Ландертінгера отримає «срібло», а норвежці Тарьєй Бьо, Йоганнес Бьо, Оле Ейнар Бьєрндален та Еміль Свендсен – бронзові нагороди.

«Заслужене святкування «золота», емоції та мить олімпійської перемоги втрачені назавжди. Але принаймні нарешті є ясність і справедливість. Ми вітаємо наших біатлоністів з олімпійською перемогою та сподіваємось на багато чесних змагань у майбутньому», – написали на офіційній сторінці Німецької лижної асоціації.

Нагадаємо, українська біатлоністка Віта Семеренко тимчасово відсторонена від змагань через порушення антидопінгових правил. Спортсменка потрапила до списку Національного антидопінгового центру України (НАДЦ).

Раніше французьку біатлоністку Жюлію Сімон суд визнав винною у справі про шахрайство. 

Раніше експрезидента Міжнародного союзу біатлоністів Бессеберга засудили до трьох років ув'язнення через корупцію.

До слова, 17 березня 2024 року завершились змагання на Кубку світу з біатлону у сезоні-2023/24. Загалом було розіграно 58 комплектів нагород, представники восьми країн були на медальних подіумах. Українська команда вдруге поспіль завершила сезон Кубка світу без нагород. З 2019 до 2022 років Україна здобувала мінімум 1 нагороду.

Теги: біатлон Арнд Пайффер Ерік Лессер Домініка Йоганнес Бьо золото Даніель Бьом золота медаль

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