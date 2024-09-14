Збірна Німеччини з біатлону через 10 років отримає «золото» Олімпіади

Через дискваліфікацію Євгенія Устюгова збірна Росії втратить «золото» чоловічої естафети Сочі-2014

Збірна Німеччини з біатлону через десять років отримає «золото» в чоловічій естафеті на Олімпійських іграх-2014. Це випливає з вердикту Спортивного арбітражного суду (CAS), про який оголосив Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

У 2020 році комісія з антидопінгових слухань IBU визнала російських спортсменів Євгенія Устюгова та Світлану Слєпцову винними у порушенні антидопінгових правил у сезоні-2013/14. У пробах Устюгова знайшли сліди забороненої речовини оксандролону, а Слєпцової – остарину.

Спортсмени подали спільну апеляцію, однак вона не дала результатів: через чотири роки CAS її відхилив. Таким чином більшість результатів Устюгова та Слєпцової в сезоні-2013/14 анульовані, зокрема результати на зимових Олімпійських іграх-2014.

Через дискваліфікацію Устюгова збірна Росії втратить «золото» чоловічої естафети Сочі-2014. Також медалей позбавлять Олексія Волкова, Дмитра Малишка та Антона Шипуліна.

Срібні призери естафети Олімпіади-2014 – німці Ерік Лессер, Даніель Бьом, Арнд Пайффер та Саймон Шемпп – стали олімпійськими чемпіонами. Австрійська команда у складі Крістофа Зуманна, Даніеля Мезотіча, Сімона Едера та Домініка Ландертінгера отримає «срібло», а норвежці Тарьєй Бьо, Йоганнес Бьо, Оле Ейнар Бьєрндален та Еміль Свендсен – бронзові нагороди.

«Заслужене святкування «золота», емоції та мить олімпійської перемоги втрачені назавжди. Але принаймні нарешті є ясність і справедливість. Ми вітаємо наших біатлоністів з олімпійською перемогою та сподіваємось на багато чесних змагань у майбутньому», – написали на офіційній сторінці Німецької лижної асоціації.

Нагадаємо, українська біатлоністка Віта Семеренко тимчасово відсторонена від змагань через порушення антидопінгових правил. Спортсменка потрапила до списку Національного антидопінгового центру України (НАДЦ).

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