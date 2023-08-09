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Хто стане новим тренером жіночої збірної? УАФ назвала кандидата

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто стане новим тренером жіночої збірної? УАФ назвала кандидата
Пятенко відомий своєю роботою в донецькому «Металурзі» та «Оболоні-Броварі»
фото з відкритих джерел

Комітет жіночого футболу УАФ рекомендував затвердити на посаду головного тренера збірної Володимира Пятенка

Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила, хто стане новим головним тренером жіночої збірної України. Про це йдеться на сайті УАФ.

Напередодні стало відомо про те, що іспанський фахівець Луїс Кортес залишить посаду головного тренера жіночої збірної України по завершенню контракту 31 серпня.

Згодом УАФ на своєму офіційному сайті оголосила, що Комітет жіночого футболу УАФ рекомендував виконкому УАФ затвердити на посаду головного тренера збірної Володимира Пятенка.

Пятенко відомий своєю роботою в донецькому «Металурзі» та «Оболоні-Броварі». З 2021 року фахівець очолює жіночу команду київського «Динамо».

Нагадаємо, Європейський футбольний союз (УЄФА) переніс перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між афінським футбольним клубом «АЕК» та загребським «Динамо», який мав відбутися 8 серпня у столиці Греції.

До слова, український форвард Руслан Червяков підписав контракт із московським футбольним клубом «Торпедо». 18-річний уродженець Дніпра вже встиг дебютувати за нову команду в матчі першої ліги чемпіонату РФ із саратовським «Соколом».

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Українська асоціація футболу

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