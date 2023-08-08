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УЄФА перенесла матч відбору Ліги чемпіонів через смерть футбольного фаната

Ростислав Вонс
glavcom.ua
УЄФА перенесла матч відбору Ліги чемпіонів через смерть футбольного фаната
Фанат грецької команди загинув внаслідок масової бійки між уболівальниками клубів
фото з відкритих джерел

Уболівальник грецької команди загинув після отриманих ножових поранень

Європейський футбольний союз (УЄФА) переніс перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між афінським футбольним клубом «АЕК» та загребським «Динамо», який мав відбутися 8 серпня у столиці Греції. Про це хорватський клуб повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Причиною такого рішення стала загибель фаната грецької команди внаслідок масової бійки між уболівальниками клубів. Трагедія сталася в ніч проти 8 серпня в Афінах.

Як повідомляє Reuters, 29-річний фанат футбольного клубу «АЕК» отримав кілька ножових поранень. Лікарі намагалися врятувати його життя, але цього зробити не вдалося.

За підсумками масової бійки поліція заарештувала близько сотні людей.

Зазначимо, що напередодні матчу Ліги чемпіонів проти футбольного клубу «АЕК» 150-200 фанатів хорватського клубу порушили заборону УЄФА та автомобілями прибули до Греції.

Нова дата проведення матчу «АЕК» – «Динамо» Загреб стане відома пізніше. Наступного вівторка, 15 серпня, команди зіграють між собою у Хорватії.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з бельгійським «Антверпеном».

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на рішення Європейського футбольного союзу (УЄФА) надати 15 росіянам місця в адміністративних органах організації.

До слова, виступаючи на відкритті Ігор країн СНД у Мінську, Лукашенко заявив, що нібито до цих змагань прикутий погляд «озлобленого» та «безсилого» Заходу, який намагається викреслити з міжнародного спорту сильних конкурентів.

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Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Греція УЄФА Ліга чемпіонів

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