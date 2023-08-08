УЄФА перенесла матч відбору Ліги чемпіонів через смерть футбольного фаната

Уболівальник грецької команди загинув після отриманих ножових поранень

Європейський футбольний союз (УЄФА) переніс перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між афінським футбольним клубом «АЕК» та загребським «Динамо», який мав відбутися 8 серпня у столиці Греції. Про це хорватський клуб повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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Причиною такого рішення стала загибель фаната грецької команди внаслідок масової бійки між уболівальниками клубів. Трагедія сталася в ніч проти 8 серпня в Афінах.

Як повідомляє Reuters, 29-річний фанат футбольного клубу «АЕК» отримав кілька ножових поранень. Лікарі намагалися врятувати його життя, але цього зробити не вдалося.

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За підсумками масової бійки поліція заарештувала близько сотні людей.

Зазначимо, що напередодні матчу Ліги чемпіонів проти футбольного клубу «АЕК» 150-200 фанатів хорватського клубу порушили заборону УЄФА та автомобілями прибули до Греції.

Нова дата проведення матчу «АЕК» – «Динамо» Загреб стане відома пізніше. Наступного вівторка, 15 серпня, команди зіграють між собою у Хорватії.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з бельгійським «Антверпеном».

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