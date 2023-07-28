Молодіжна збірна України з футболу проведе товариський матч проти Німеччини

Спаринг проти німців стане дебютним матчем на посаді для Унаї Мельгоси

Українська асоціація футболу домовилася про контрольний поєдинок збірної України U-21 проти однолітків із Німеччини. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті організації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Матч Німеччина U-21 – Україна U-21 відбудеться 8 вересня у Саарбрюкені. Поєдинок прийме місцева арена «Людвігспаркштадіон». Початок зустрічі – о 19:15 за київським часом.

Спаринг проти німців стане дебютним матчем на посаді для Унаї Мельгоси. Іспанський фахівець очолив «синьо-жовтих» замість Ротаня цього тижня. Натомість українець зосередиться на підготовці олімпійської збірної до Ігор у Парижі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Восени збірна України U-21 розпочне боротьбу у кваліфікації до чемпіонату Європи-2025. У відбірковій групі F суперниками хлопців Мельгоси будуть молодіжки Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу. Перший матч – 12 вересня проти Ольстера.

На Євро-2025 вийдуть переможці дев'яти груп і три найкращі команди серед тих, що фінішували другими у кваліфікації. Ще трьома учасниками турніру стануть тріумфатори плей-офф. Господарем чемпіонату Європи стане Словаччина.

Нагадаємо, Молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера перед стартом відбору на Євро-2025. З командою працюватиме іспанський фахівець Унаї Мельгоса

До слова, «Європейська Солідарність» реєструє постанову про відставку міністра спорту Вадима Гутцайта після гучного скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.