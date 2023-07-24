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Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)
На 22-й хвилині матчу Дідьє вийшов із воріт та лінії штрафного майданчика й здійснив автогол
фото: скріншот з відео

Кумедний момент з автоголом стався в єврокубковій грі

У матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (ЛК) УЄФА «Сент-Патрікс Атлетік» (Ірландія) – «Дюделанж» (Люксембург) глядачі стали свідками неймовірного автогола у виконанні воротаря гостей Дідьє Депре. Напередодні стали відомі потенційні суперники «Динамо» та «Ворскли» у 3-му раунді відбору ЛК.

Колишній воротар молодіжної збірної Франції U-20 Депре зрівняв рахунок у єврокубковій грі.

На 22-й хвилині матчу при рахунку 0:1 на користь гостей Дідьє вийшов із воріт і з лінії штрафного майданчика та влучив у свої ворота ударом головою. Ірландські фани були у захваті від дій суперника, влаштувавши йому гучні овації. Проте одноклубники Депре, попри безглуздий автогол, перемогли в гостях з рахунком 2:3 та за сумою двох матчів (3:5) пробилися до другого кваліфікаційного раунду ЛК.

Зазначимо, у наступному раунді єврокубка «Дюделанж» зіграє проти ФК «Гзіра» з Мальти.

Нагадаємо, у неділю в польському місті Гданськ завершився турнір Ліги націй з волейболу 2023 року серед чоловіків. У фіналі господарі майданчика зустрічалися зі збірною США.

До слова, польські прикордонники не пустили до країни російську тенісистку Віру Звонарьову, яка підтримує диктаторський режим Володимира Путіна.

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Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Ліга конференцій

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