Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)
Кумедний момент з автоголом стався в єврокубковій грі
У матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (ЛК) УЄФА «Сент-Патрікс Атлетік» (Ірландія) – «Дюделанж» (Люксембург) глядачі стали свідками неймовірного автогола у виконанні воротаря гостей Дідьє Депре. Напередодні стали відомі потенційні суперники «Динамо» та «Ворскли» у 3-му раунді відбору ЛК.
Колишній воротар молодіжної збірної Франції U-20 Депре зрівняв рахунок у єврокубковій грі.
На 22-й хвилині матчу при рахунку 0:1 на користь гостей Дідьє вийшов із воріт і з лінії штрафного майданчика та влучив у свої ворота ударом головою. Ірландські фани були у захваті від дій суперника, влаштувавши йому гучні овації. Проте одноклубники Депре, попри безглуздий автогол, перемогли в гостях з рахунком 2:3 та за сумою двох матчів (3:5) пробилися до другого кваліфікаційного раунду ЛК.
Зазначимо, у наступному раунді єврокубка «Дюделанж» зіграє проти ФК «Гзіра» з Мальти.
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