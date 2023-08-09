Український футболіст мріє стати легендою російського клубу

Зрадник грає у Москві попри військову агресію Росії проти його рідної країни

Український форвард Руслан Червяков підписав контракт із московським футбольним клубом «Торпедо». 18-річний уродженець Дніпра вже встиг дебютувати за нову команду в матчі першої ліги чемпіонату РФ із саратовським «Соколом». Про це Червяков розповів пропагандистському телеканалу «Матч ТВ».

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Відомо, що футболіст є вихованцем українського «Дніпра». Також грав у юнацьких командах «Інгульця» та «Шахтаря», а ще за «молодіжку» португальського «Жив Вісенте».

Однак зараз українець заявляє, що хоче стати легендою торпедівців. Водночас форвард залишився незадоволеним своїм дебютом за москвичів, оскільки його нова команда програла «Соколу».

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«Я вперше грав при «живих» людях, можна сказати. Коли виходив, коліна тремтіли. Треба переборювати себе та грати. Дякуємо фанатам за підтримку, їх було чути, іноді вони заглушали партнерів по команді. Я приємно вражений такою атмосферою на стадіоні. Моя мета – прославити «Торпедо»: повернути його до вищої ліги та перемогти у Прем'єр-лізі, стати легендою», – зазначив Червяков.

Нагадаємо, гравець збірної України з футболу Артем Довбик перейшов з «Дніпро-1» в іспанську «Жирону».

До слова, Українська асоціація футболу відреагувала на рішення Європейського футбольного союзу (УЄФА) надати 15 росіянам місця в адміністративних органах організації.