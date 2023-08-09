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Український футболіст мріє стати легендою російського клубу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Український футболіст мріє стати легендою російського клубу
Роман Червяков
фото: ФК «Торпедо»

Зрадник грає у Москві попри військову агресію Росії проти його рідної країни

Український форвард Руслан Червяков підписав контракт із московським футбольним клубом «Торпедо». 18-річний уродженець Дніпра вже встиг дебютувати за нову команду в матчі першої ліги чемпіонату РФ із саратовським «Соколом». Про це Червяков розповів пропагандистському телеканалу «Матч ТВ».

Відомо, що футболіст є вихованцем українського «Дніпра». Також грав у юнацьких командах «Інгульця» та «Шахтаря», а ще за «молодіжку» португальського «Жив Вісенте».

Однак зараз українець заявляє, що хоче стати легендою торпедівців. Водночас форвард залишився незадоволеним своїм дебютом за москвичів, оскільки його нова команда програла «Соколу».

«Я вперше грав при «живих» людях, можна сказати. Коли виходив, коліна тремтіли. Треба переборювати себе та грати. Дякуємо фанатам за підтримку, їх було чути, іноді вони заглушали партнерів по команді. Я приємно вражений такою атмосферою на стадіоні. Моя мета – прославити «Торпедо»: повернути його до вищої ліги та перемогти у Прем'єр-лізі, стати легендою», – зазначив Червяков.

Нагадаємо, гравець збірної України з футболу Артем Довбик перейшов з «Дніпро-1» в іспанську «Жирону».

До слова, Українська асоціація футболу відреагувала на рішення Європейського футбольного союзу (УЄФА) надати 15 росіянам місця в адміністративних органах організації.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

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