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Українська асоціація футболу затвердила дату та час матчів першого етапу Кубка України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українська асоціація футболу затвердила дату та час матчів першого етапу Кубка України
Чинним володарем Кубка України є «Динамо»
фото з відкритих джерел

Дирекція з проведення Кубка України-2023/24 затвердила дату, час і місце проведення матчів

Дирекція з проведення Кубка України-2023/24 затвердила дату, час і місце проведення матчів першого попереднього етапу розіграшу турніру. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Відтак, перший попередній етап стартує 29 липня:

  • «Миколаїв» (Миколаїв, Львівська обл.) – «Фазенда» (Чернівці). Миколаїв, Львівська обл. Стадіон «Міський». 17:00
  • «Олімпія» (Савинці) – «Кудрівка» (Кудрівка). Миргород. Стадіон «Старт». 14:00
  • «Штурм» (Іванків) – «ЮКСА» (Київ). Тренувальна база ФК «Динамо» (Київ), Столичне шосе, 45. 17:00

Зазначимо, що базовою датою другого попереднього етапу є 2 серпня.

До слова, чинним володарем Кубка України є «Динамо». Кияни виграли цей трофей ще у травні 2021 року. Розіграш кубкового турніру сезону 2021/22 рр. перервався на стадії чвертьфіналу через повномасштабну війну, а у сезоні 2022/23 рр. турнір не проводився взагалі.

Нагадаємо, віцечемпіон України «Дніпро-1» провів перший в історії матч у Лізі чемпіонів. Дніпровська футбольна команда зазнала поразки від грецького «Панатінаїкосу» з рахунком 1:3.

Крім того, молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера перед стартом відбору на Євро-2025. З командою працюватиме іспанський фахівець Унаї Мельгоса.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Кубок України навколофутбол Українська асоціація футболу

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