Українська асоціація футболу затвердила дату та час матчів першого етапу Кубка України
Дирекція з проведення Кубка України-2023/24 затвердила дату, час і місце проведення матчів
Дирекція з проведення Кубка України-2023/24 затвердила дату, час і місце проведення матчів першого попереднього етапу розіграшу турніру. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Відтак, перший попередній етап стартує 29 липня:
- «Миколаїв» (Миколаїв, Львівська обл.) – «Фазенда» (Чернівці). Миколаїв, Львівська обл. Стадіон «Міський». 17:00
- «Олімпія» (Савинці) – «Кудрівка» (Кудрівка). Миргород. Стадіон «Старт». 14:00
- «Штурм» (Іванків) – «ЮКСА» (Київ). Тренувальна база ФК «Динамо» (Київ), Столичне шосе, 45. 17:00
Зазначимо, що базовою датою другого попереднього етапу є 2 серпня.
До слова, чинним володарем Кубка України є «Динамо». Кияни виграли цей трофей ще у травні 2021 року. Розіграш кубкового турніру сезону 2021/22 рр. перервався на стадії чвертьфіналу через повномасштабну війну, а у сезоні 2022/23 рр. турнір не проводився взагалі.
Нагадаємо, віцечемпіон України «Дніпро-1» провів перший в історії матч у Лізі чемпіонів. Дніпровська футбольна команда зазнала поразки від грецького «Панатінаїкосу» з рахунком 1:3.
Крім того, молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера перед стартом відбору на Євро-2025. З командою працюватиме іспанський фахівець Унаї Мельгоса.
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