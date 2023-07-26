Українська асоціація футболу затвердила дату та час матчів першого етапу Кубка України

Дирекція з проведення Кубка України-2023/24 затвердила дату, час і місце проведення матчів

Дирекція з проведення Кубка України-2023/24 затвердила дату, час і місце проведення матчів першого попереднього етапу розіграшу турніру. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

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Відтак, перший попередній етап стартує 29 липня:

«Миколаїв» (Миколаїв, Львівська обл.) – «Фазенда» (Чернівці). Миколаїв, Львівська обл. Стадіон «Міський». 17:00

«Олімпія» (Савинці) – «Кудрівка» (Кудрівка). Миргород. Стадіон «Старт». 14:00

«Штурм» (Іванків) – «ЮКСА» (Київ). Тренувальна база ФК «Динамо» (Київ), Столичне шосе, 45. 17:00

Зазначимо, що базовою датою другого попереднього етапу є 2 серпня.

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До слова, чинним володарем Кубка України є «Динамо». Кияни виграли цей трофей ще у травні 2021 року. Розіграш кубкового турніру сезону 2021/22 рр. перервався на стадії чвертьфіналу через повномасштабну війну, а у сезоні 2022/23 рр. турнір не проводився взагалі.

Нагадаємо, віцечемпіон України «Дніпро-1» провів перший в історії матч у Лізі чемпіонів. Дніпровська футбольна команда зазнала поразки від грецького «Панатінаїкосу» з рахунком 1:3.

Крім того, молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера перед стартом відбору на Євро-2025. З командою працюватиме іспанський фахівець Унаї Мельгоса.