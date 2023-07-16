Українець опинився в топі найшвидших футболістів за підсумками сезону Ліги чемпіонів

Швидкість Мудрика в одному з матчів склала 36,6 км/год

УЄФА оприлюднила рейтинг найшвидших футболістів за підсумками Ліги чемпіонів 2022/23

В УЄФА оприлюднили рейтинг найшвидших футболістів за підсумками Ліги чемпіонів 2022/23.

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Рейтинг найшвидших футболістів Ліги чемпіонів 2022/23 від УЄФА фото: УЄФА

Український хавбек «Челсі» Михайло Мудрик, який восени грав за «Шахтар» – другий у списку. Його швидкість в одному із матчів склала 36,6 км/год.

Лідером рейтингу найшвидших гравців став захисник «Баварії» Альфонсо Девіс (37.1 км/год), а до топ-3 також увійшов вінгер «Барселони» Усман Дембеле (36,6 км/год)

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Нагадаємо, аргентинський нападник Ліонель Мессі офіційно представлений як гравець «Інтера Маямі». Аргентинець отримав рекордний контракт.

До слова, українська тенісистка Людмила Кіченок у тандемі з хорватом Мате Павичем стали переможцями Вімблдону у змішаному розряді. За це українка отримала гонорар у розмірі 64 тисячі фунтів (три мільйони гривень).