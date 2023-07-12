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Фанати «Жальгіріса» скандували на стадіоні гасло «Слава Україні» в день саміту НАТО (відео)

Євгеній Гладун
glavcom.ua
Фанати «Жальгіріса» скандували на стадіоні гасло «Слава Україні» в день саміту НАТО (відео)
Жальгіріс (Литва) – Струга (Північна Македонія) – 0:0
фото: ФК Жальгіріс

Вболівальники литовської команди підтримали Україну під час матчу Ліги Чемпіонів

У Вільнюсі, 11 липня, під час матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між литовським «Жальгірісом» і північномакедонською «Стругою» глядачі вигукували гасла «Слава Україні» і «Героям слава». Про це стало відомо із відео трансляції матчу, опублікованого в Instagram.

Фанати клубу з Вільнюса під час зустрічі влаштували «перекличку» між трибунами заповненого стадіону, використовуючи українські патріотичні гасла «Слава Україні» і «Героям слава». Гра завершилася нульовою нічиєю. 

Зазначимо, що в день матчу, 11 липня у Вільнюсі якраз почався саміт країн НАТО.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський виступив у Вільнюсі на відкритті концерту кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО». Туди він прийшов разом із першою леді Оленою Зеленською. 

До слова, У Вільнюсі на саміті НАТО підняли прапор України, який до Литви доставляли з Бахмута. Він був знятий два тижні тому з танку 10-ї штурмової бригади «Едельвейс» у Бахмуті.

Читайте також: Саміт НАТО: добре і погане для України
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ саміт прапор Ліга чемпіонів прапор України Слава Україні!

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