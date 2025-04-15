Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кібератаки та порушення зору. Університет відповів на скаргу щодо дисертації Усика

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Кібератаки та порушення зору. Університет відповів на скаргу щодо дисертації Усика
Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право»

ХНУВС не побачив підстав для скасування рішення про присудження Усику ступеня доктора філософії

Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС) відповів на скаргу активістів щодо дисертації боксера Олександра Усика. Про це повідомляє «Главком».

Скаргу щодо дисертації боксера подала організація «Червоний Губер». Зокрема, активісти мали сумніви щодо можливого використання Усиком заздалегідь підготовлених відповідей на захисті його дисертації.

В ХНУВС заперечили використання боксером підказок під час захисту. Зокрема, у відповіді на скаргу зазначається, що Усик не підглядав у відповіді, а хвилювався та мав проблеми з зором.

«Неточне, а подекуди помилкове оголошення дисертантом деяких термінів та інших категорій під час виступу, а також під час відповідей на зауваження рецензентів та відповідей на зауваження офіційних опонентів було пов’язане насамперед із тимчасовим порушенням зору у дисертанта внаслідок хвилювання, а не з його неналежною (слабкою) підготовкою», – йдеться у відповіді ХНУВС.

Також в університеті вважають, що боксер відповідав на запитання «логічно та обґрунтовано».

«Із відеозапису захисту чітко видно, що дисертант відповідав на запитання логічно та обґрунтовано, розкриваючи зміст кожного з поставлених йому запитань, не користувався допоміжними матеріалами, не підглядав, як йдеться у скарзі, у «заздалегідь підготовлені відповіді», – наголосили в ХНУВС.

(для перегляду – натисніть на документ)

У скарзі також йшлося, про ймовірну публікацію наукових статей на тему дисертації «заднім числом». Однак, в університеті пояснили це хакерською атакою.

«У результаті кібератак на сервери сайтів наукових журналів, що мали місце протягом березня-квітня 2024 року, було частково втрачено дані на серверах. Після поновлення роботи серверів і відновлення втрачених файлів з архіву та їх перевірки у файлах змінилися метадані. 24.04.2024 – це дата відновлення файлів, а не дата їх завантаження (створення), однак у сучасних реаліях це не може бути свідченням недостовірності наукових публікацій», – йдеться у відповіді ХНУВС.

У підсумку, ХНУВС не побачив підстав для скасування рішення про присудження Олександру Усику наукового ступеня доктора філософії.

Нагадаємо, боксер Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії.

Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

З жовтня 2021 року боксер навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Як повідомлялося, колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов стверджував, що дисертація Усика містить посилання на невідомі джерела, а також у ній можна помітити ознаки фальсифікації джерел інформації.

Він також акцентував увагу на одному з висновків дисертації (с. 174-179):

  • Узагальнено, що в нашій державі доцільно імплементувати наступний зарубіжний досвід...: створити окрему позавідомчу організацію..., розробити дієві механізми спонсорства..., необхідним є розвиток спортивної інфраструктури в Україні; розробити програми обміну досвідом, як між спортсменами, так і тренерським складом..., забезпечити підтримку програм підготовки молоді за кордоном, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні багато спортсменів вимушені займатись у підвальних приміщеннях, або ж декілька разів за одне тренування спускатись в укриття.

«Останнє дуже цікаве. Спортсмени дуже страждають, що їм доводиться спускатися в укриття, тому їх треба послати за кордон», – зазначає Смірнов.

Теги: бокс наука Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вірус H5N1 незабаром зможе поширитись від людини до людини
Стало відомо, який вірус може викликати нову пандемію
24 березня, 12:32
Дослідники радять використовувати кавоварки з паперовими фільтрами
Кава із офісних кавомашин небезпечна для здоров'я: дані дослідження
25 березня, 10:22
Усик зазначив, що до нього дуже добре ставляться люди у Саудівській Аравії
Вибір, який може здивувати. Усик назвав країну, яка стала його другим домом
18 березня, 16:52
Усик з жовтня 2021 року навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС
Усик здобув науковий ступінь доктора філософії
18 березня, 17:48
Під науковим консультуванням і керівництвом Музичука захистили 10 докторських і 45 кандидатських дисертацій
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
20 березня, 09:08
У Олександра Хижняка є шанс захистити титул Олімпійського чемпіона з боксу
МОК включив бокс до програми Олімпіади-2028
20 березня, 12:30
Віталій Кличко: Завжди в цей день дякую нашій мамі за такий крутий подарунок
Віталій Кличко зворушливо привітав брата Володимира з днем народження
25 березня, 13:03
Британський виробник відеоігор Steel City Interactive виплатив роялті Віталію Кличку
Мер Києва отримав солідну винагороду за участь у виробництві відеогри
2 квiтня, 09:05
Азаров раніше був членом-кореспондентом Національної академії наук України
Стало відомо, чим наразі займається експрем'єр Азаров
3 квiтня, 07:44

Новини

Став відомий склад збірної України з біатлону на підготовку до олімпійського сезону
Став відомий склад збірної України з біатлону на підготовку до олімпійського сезону
«Деякі олімпійці втратили землю під ногами». Військовий відреагував на інтерв'ю Ковтуна
«Деякі олімпійці втратили землю під ногами». Військовий відреагував на інтерв'ю Ковтуна
Івженко здобула дві нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики
Івженко здобула дві нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики
Кібератаки та порушення зору. Університет відповів на скаргу щодо дисертації Усика
Кібератаки та порушення зору. Університет відповів на скаргу щодо дисертації Усика
Українські шпажистки-юніорки здобули золото чемпіонату світу
Українські шпажистки-юніорки здобули золото чемпіонату світу
Вікенд для українських легіонерів: нічия в англійському дербі та чемпіонство Яремчука
Вікенд для українських легіонерів: нічия в англійському дербі та чемпіонство Яремчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
24K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
18K
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
17K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи
12K
«Азов» взяв у полон «вагнерівця», який ходив з Пригожиним на Москву

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua