Кібератаки та порушення зору. Університет відповів на скаргу щодо дисертації Усика

ХНУВС не побачив підстав для скасування рішення про присудження Усику ступеня доктора філософії

Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС) відповів на скаргу активістів щодо дисертації боксера Олександра Усика. Про це повідомляє «Главком».

Скаргу щодо дисертації боксера подала організація «Червоний Губер». Зокрема, активісти мали сумніви щодо можливого використання Усиком заздалегідь підготовлених відповідей на захисті його дисертації.

В ХНУВС заперечили використання боксером підказок під час захисту. Зокрема, у відповіді на скаргу зазначається, що Усик не підглядав у відповіді, а хвилювався та мав проблеми з зором.

«Неточне, а подекуди помилкове оголошення дисертантом деяких термінів та інших категорій під час виступу, а також під час відповідей на зауваження рецензентів та відповідей на зауваження офіційних опонентів було пов’язане насамперед із тимчасовим порушенням зору у дисертанта внаслідок хвилювання, а не з його неналежною (слабкою) підготовкою», – йдеться у відповіді ХНУВС.

Також в університеті вважають, що боксер відповідав на запитання «логічно та обґрунтовано».

«Із відеозапису захисту чітко видно, що дисертант відповідав на запитання логічно та обґрунтовано, розкриваючи зміст кожного з поставлених йому запитань, не користувався допоміжними матеріалами, не підглядав, як йдеться у скарзі, у «заздалегідь підготовлені відповіді», – наголосили в ХНУВС.

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У скарзі також йшлося, про ймовірну публікацію наукових статей на тему дисертації «заднім числом». Однак, в університеті пояснили це хакерською атакою.

«У результаті кібератак на сервери сайтів наукових журналів, що мали місце протягом березня-квітня 2024 року, було частково втрачено дані на серверах. Після поновлення роботи серверів і відновлення втрачених файлів з архіву та їх перевірки у файлах змінилися метадані. 24.04.2024 – це дата відновлення файлів, а не дата їх завантаження (створення), однак у сучасних реаліях це не може бути свідченням недостовірності наукових публікацій», – йдеться у відповіді ХНУВС.

У підсумку, ХНУВС не побачив підстав для скасування рішення про присудження Олександру Усику наукового ступеня доктора філософії.

Нагадаємо, боксер Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії.

Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

З жовтня 2021 року боксер навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Як повідомлялося, колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов стверджував, що дисертація Усика містить посилання на невідомі джерела, а також у ній можна помітити ознаки фальсифікації джерел інформації.

Він також акцентував увагу на одному з висновків дисертації (с. 174-179):

Узагальнено, що в нашій державі доцільно імплементувати наступний зарубіжний досвід...: створити окрему позавідомчу організацію..., розробити дієві механізми спонсорства..., необхідним є розвиток спортивної інфраструктури в Україні; розробити програми обміну досвідом, як між спортсменами, так і тренерським складом..., забезпечити підтримку програм підготовки молоді за кордоном, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні багато спортсменів вимушені займатись у підвальних приміщеннях, або ж декілька разів за одне тренування спускатись в укриття.

«Останнє дуже цікаве. Спортсмени дуже страждають, що їм доводиться спускатися в укриття, тому їх треба послати за кордон», – зазначає Смірнов.