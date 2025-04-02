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Мер Києва отримав солідну винагороду за участь у виробництві відеогри

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Мер Києва отримав солідну винагороду за участь у виробництві відеогри
Британський виробник відеоігор Steel City Interactive виплатив роялті Віталію Кличку
колаж: glavcom.ua

Видатне боксерське минуле принесло Кличку суттєвий гонорар

Мер Києва Віталій Кличко отримав 3,62 млн грн роялті за участь у виробництві відеогри Undisputed. Як повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій, відповідні зміни 31 березня міський голова вніс до свого майнового стану.

Джерело доходу – британська компанія Steel City Interactive, що займається створенням відеоігор. За даними урядового реєстру британських компаній Companies House, фірму у 2020 році створили троє братів: Асіф Хабіб, Асад Хабіб та Аршид Хабіб.

Наразі Steel City Interactive встигла створити тільки Undisputed. На офіційному сайті компанії-розробника зазначено, що це – перша велика гра про бокс за останні понад 10 років. Її реліз відбувся у жовтні 2024 року.

Як вказується на офіційному сайті самої гри, її було розроблено за участю професійної боксерської спільноти: «Ми отримали ліцензії та співпрацювали з реальними боксерами, керівними органами та брендами, щоб надати Undisputed безпрецедентної автентичності».

За співпрацю зі Steel City Interactive Кличко отримав 3,62 млн грн. Із них 1,54 млн грн він отримав у травні 2024 року, ще 2,08 млн грн – у лютому 2025 року.

За співпрацю зі Steel City Interactive Кличко отримав 3,62 млн грн
За співпрацю зі Steel City Interactive Кличко отримав 3,62 млн грн
дані реєстру декларацій

Зазначимо, що поки що гравцям вийти на віртуальний ринг у ролі Віталія Кличка не вийде. Натомість в Undisputed уже можна пограти, наприклад, за Олександра Усика або Василя Ломаченка. Утім, Віталій Кличко є у повному списку бійців і тренерів, яких розробник збирається вводити у гру в майбутньому.

Як повідомляв «Главком», міський голова Києва Віталій Кличко у 2023 році став власником розкішного будинку у Німеччині вартістю 227,65 млн грн. Житловий будинок площею 750 кв. м розташований у німецькому місті Гамбург. Дороговартісна оселя дісталася Кличку від компанії Maximum I LLC, яка належить його рідному брату-боксеру Володимиру Кличку, у вигляді «погашення заборгованості у негрошовому виразі».

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Теги: Віталій Кличко бокс гроші декларація Велика Британія

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