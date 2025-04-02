Мер Києва отримав солідну винагороду за участь у виробництві відеогри

Видатне боксерське минуле принесло Кличку суттєвий гонорар

Мер Києва Віталій Кличко отримав 3,62 млн грн роялті за участь у виробництві відеогри Undisputed. Як повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій, відповідні зміни 31 березня міський голова вніс до свого майнового стану.

Джерело доходу – британська компанія Steel City Interactive, що займається створенням відеоігор. За даними урядового реєстру британських компаній Companies House, фірму у 2020 році створили троє братів: Асіф Хабіб, Асад Хабіб та Аршид Хабіб.

Наразі Steel City Interactive встигла створити тільки Undisputed. На офіційному сайті компанії-розробника зазначено, що це – перша велика гра про бокс за останні понад 10 років. Її реліз відбувся у жовтні 2024 року.

Як вказується на офіційному сайті самої гри, її було розроблено за участю професійної боксерської спільноти: «Ми отримали ліцензії та співпрацювали з реальними боксерами, керівними органами та брендами, щоб надати Undisputed безпрецедентної автентичності».

За співпрацю зі Steel City Interactive Кличко отримав 3,62 млн грн. Із них 1,54 млн грн він отримав у травні 2024 року, ще 2,08 млн грн – у лютому 2025 року.

За співпрацю зі Steel City Interactive Кличко отримав 3,62 млн грн дані реєстру декларацій

Зазначимо, що поки що гравцям вийти на віртуальний ринг у ролі Віталія Кличка не вийде. Натомість в Undisputed уже можна пограти, наприклад, за Олександра Усика або Василя Ломаченка. Утім, Віталій Кличко є у повному списку бійців і тренерів, яких розробник збирається вводити у гру в майбутньому.

Як повідомляв «Главком», міський голова Києва Віталій Кличко у 2023 році став власником розкішного будинку у Німеччині вартістю 227,65 млн грн. Житловий будинок площею 750 кв. м розташований у німецькому місті Гамбург. Дороговартісна оселя дісталася Кличку від компанії Maximum I LLC, яка належить його рідному брату-боксеру Володимиру Кличку, у вигляді «погашення заборгованості у негрошовому виразі».