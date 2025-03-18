Вибір, який може здивувати. Усик назвав країну, яка стала його другим домом

Усик зазначив, що до нього дуже добре ставляться люди у Саудівській Аравії

Усик: Коли я боксую в Саудівській Аравії, то відчуваю, що це наш другий дім – чудові люди, чудові вболівальники

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що Саудівська Аравія стала для нього другим домом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ring.

Олександр Усик розповів проти кого хотів би провести наступний поєдинок та пояснив, чому йому подобається проводити свої поєдинки у Саудівській Аравії.

«Наша мета – побитися з Дюбуа. Моя команда готова. Нині все залежить від того, як Господь розпорядиться нашою долею. Друга людина, здатна допомогти нам у цьому, — це Туркі Аль аш-Шейх, бо саме вона може організувати цей поєдинок. В іншому випадку виникли б складнощі. Знаєте, я завжди бився на землі своїх супротивників. Прямо зараз Саудівська Аравія створила найкращі умови для проведення боїв, тож ця країна стала для мене в якомусь сенсі другим домом», – заявив Усик.

Також боксер зазначив, що до нього дуже добре ставляться люди у Саудівській Аравії.

«Коли я боксую в Саудівській Аравії, я відчуваю, що це наш другий дім – чудові люди, чудові вболівальники. Ми можемо піти подивитися навколо та зустрітися з людьми. Зараз ми не можемо проводити бої в Україні, але ми можемо проводити їх у Саудівській Аравії – вони дуже добрі до нас», – сказав боксер.

Нагадаємо, Олександр Усик вирішив знести свій будинок у Ворзелі (Київська область), у якому навесні 2022-го жили росіяни.

Усик, зокрема, зазначив, що будинок перебуває у поганому стані.

«Будинок у поганому стані. Росіяни там жили. Їх туди привезли якоюсь білою машиною. Вони знали, чий це будинок. Це потім розповідали сусіди, які там ще залишалися на той момент. Я думаю, що ми його зноситимемо під фундамент. Зараз ми живемо в іншому будинку біля Києва», – заявив Усик.

До слова, Усик розповів, що не бачить себе політиком.

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Усик знову заявив, що готовий стати міністром спорту України: «Міністр спорту? Це не політична посада, мені здається. Ну, це політика, але трохи інша. Якби завтра запропонували стати міністром спорту? Я б відмовився. Якщо я ніколи ним не стану, мене це не засмутить».

Як повідомлялося, промоутер володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про перемовини з британцем Даніелем Дюбуа щодо організації бою за звання абсолютного чемпіона світу. Красюк зазначив, що перемовини ведуться щодо організації бою у Великій Британії.

Раніше видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року. Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.