Стало відомо, чим наразі займається експрем'єр Азаров
Азаров балотується до російської академії наук
Колишній прем’єр-міністр України часів президентства Віктора Януковича, Микола Азаров, подав кандидатуру до російської академії наук, хоча його науковий рейтинг за коефіцієнтом Гірша дорівнює нулю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ресурс T-Invariant.
Раніше Азаров був членом-кореспондентом Національної академії наук України, але у 2022 році його виключили зі складу установи. Тепер він намагається отримати членство в російській академії наук за спеціальністю «гірничі науки».
За даними T-Invariant, серед кандидатів на вступ до академії Азаров виявився єдиним, хто не має жодних наукових публікацій. Крім того, його ім’я відсутнє у базі Scopus, яка відстежує цитованість наукових статей.
Що відомо про Азарова
Після Революції Гідності він утік до Росії, де перебуває і нині. З 2014 року його розшукує СБУ.
У березні 2021 року Рада нацбезпеки і оборони на засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та експрем'єр Миколи Азарова. Ввести ці санкції рекомендувала Служба безпеки України.
У листопаді 2023 року колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров отримав підозру у веденні інформаційної діяльності на користь Росії. Ексчиновник регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів.
Згодом у березні 2024 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці.
Нагадаємо, що «Главком» поцікавився, які пенсії з 2014 року отримують президент-втікач Віктор Янукович, колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, нардеп кількох скликань і голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова Верховної Ради у 2012-2014 роках Володимир Рибак, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимир Сівкович, народний депутат VII скликання Володимир Іванющенко, ексміністр оборони Павло Лебедєв та інші.
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