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Стало відомо, чим наразі займається експрем'єр Азаров

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Стало відомо, чим наразі займається експрем'єр Азаров
Азаров раніше був членом-кореспондентом Національної академії наук України
фото з відкритих джерел

Азаров балотується до російської академії наук

Колишній прем’єр-міністр України часів президентства Віктора Януковича, Микола Азаров, подав кандидатуру до російської академії наук, хоча його науковий рейтинг за коефіцієнтом Гірша дорівнює нулю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ресурс T-Invariant.

Раніше Азаров був членом-кореспондентом Національної академії наук України, але у 2022 році його виключили зі складу установи. Тепер він намагається отримати членство в російській академії наук за спеціальністю «гірничі науки».

Індекс Гірша – показник впливовості науковця, колективу науковців, наукового закладу або наукового журналу, заснований на кількості публікацій та їх цитувань. Що більшим є число h-індексу, то пропорційно більшим (відповідно до всього концептуального задуму) є вимірюваний науковий вплив.

За даними T-Invariant, серед кандидатів на вступ до академії Азаров виявився єдиним, хто не має жодних наукових публікацій. Крім того, його ім’я відсутнє у базі Scopus, яка відстежує цитованість наукових статей.

Що відомо про Азарова

Після Революції Гідності він утік до Росії, де перебуває і нині. З 2014 року його розшукує СБУ.

У березні 2021 року Рада нацбезпеки і оборони на засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та експрем'єр Миколи Азарова. Ввести ці санкції рекомендувала Служба безпеки України.

У листопаді 2023 року колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров отримав підозру у веденні інформаційної діяльності на користь Росії. Ексчиновник регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів.

Згодом у березні 2024 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці.

Нагадаємо, що «Главком» поцікавився, які пенсії з 2014 року отримують президент-втікач Віктор Янукович, колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, нардеп кількох скликань і голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова Верховної Ради у 2012-2014 роках Володимир Рибак, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимир Сівкович, народний депутат VII скликання Володимир Іванющенко, ексміністр оборони Павло Лебедєв та інші.

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Теги: Микола Азаров наука

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