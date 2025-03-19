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Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту»

Смірнов: Дисертація Усика містить посилання на невідомі джерела

Дисертація чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика містить посилання на невідомі джерела, а також у ній можна помітити ознаки фальсифікації джерел інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колишнього доцента Сумського державного університету Олега Смірнова.

Смірнов стверджує, що дисертація Усика належить до категорії «Цитатники».

«Наукова новизна отриманих результатів. Вперше здійснено класифікацію міжнародних нормативно-правових актів...», – цитує дисертацію колишній доцент Сумського державного університету.

У дисертації Усика Смірнов виокремлює наступні «цікаві» моменти:

  • є посилання на невідомі джерела
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця фото 1
  • занурення в лінгвістику: обговорення з незрозумілих причин різних значень слова «трансформація»

На с. 100 Усик пише ось таке: «Окрім того, поняття трансформації широко використовується в природничих науках. В медичних, біологічних, сільськогосподарських науках особливу увагу займає дослідження генетичної трансформації. Ще в 1944 році в результаті експерименту О. Евері, К. Маклеод, М. Маккарті виявили, що перетворюючим фактором є ДНК і назвали цей процес трансформацією. У сучасній біотехнології трансформація означає фенотипові зміни, які викликані експресією чужорідного гену в організмі, тобто генетична модифікація клітини шляхом введення і подальшої експресії в ній чужорідного генетичного матеріалу [40; 64; 125; 181; 205; 234].»

При цьому лише останнє посилання – на першоджерело. Ось детально: №40 – посібник Гражевської «Еволюція сучасних економічних систем» 2011 (тобто про економіку, а не генетику!!!), №64 – стаття Івченка про трансформацію в економіці (!!!) 2015, №125 – стаття Поченчука про трансформацію в економіці (!!!) 2014, №181 – книга Тоффлера «Третя хвиля» (???) 2000, №205 – стаття Філіппової про трансформацію в економіці (!!!) 2007, №234 – стаття Avery, MacLeod, McCarty 1944.

«Тобто маємо фальсифікацію джерел», – наголошує Смірнов.

Він також акцентує увагу на одному з висновків дисертації (с. 174-179):

  • Узагальнено, що в нашій державі доцільно імплементувати наступний зарубіжний досвід...: створити окрему позавідомчу організацію..., розробити дієві механізми спонсорства..., необхідним є розвиток спортивної інфраструктури в Україні; розробити програми обміну досвідом, як між спортсменами, так і тренерським складом..., забезпечити підтримку програм підготовки молоді за кордоном, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні багато спортсменів вимушені займатись у підвальних приміщеннях, або ж декілька разів за одне тренування спускатись в укриття.

«Останнє дуже цікаве. Спортсмени дуже страждають, що їм доводиться спускатися в укриття, тому їх треба послати за кордон», – зазначає Смірнов.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії.

Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

З жовтня 2021 року боксер навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Теги: Олександр Усик бокс наука скандал

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