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Усик здобув науковий ступінь доктора філософії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Усик здобув науковий ступінь доктора філософії
Усик з жовтня 2021 року навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту»

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Трибуну».

Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

З жовтня 2021 року боксер навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Нагадаємо, Олександр Усик вирішив знести свій будинок у Ворзелі (Київська область), у якому навесні 2022-го жили росіяни.

Усик, зокрема, зазначив, що будинок перебуває у поганому стані.

«Будинок у поганому стані. Росіяни там жили. Їх туди привезли якоюсь білою машиною. Вони знали, чий це будинок. Це потім розповідали сусіди, які там ще залишалися на той момент. Я думаю, що ми його зноситимемо під фундамент. Зараз ми живемо в іншому будинку біля Києва», – заявив Усик.

До слова, Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Усик знову заявив, що готовий стати міністром спорту України: «Міністр спорту? Це не політична посада, мені здається. Ну, це політика, але трохи інша. Якби завтра запропонували стати міністром спорту? Я б відмовився. Якщо я ніколи ним не стану, мене це не засмутить».

Як повідомлялося, промоутер володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про перемовини з британцем Даніелем Дюбуа щодо організації бою за звання абсолютного чемпіона світу. Красюк зазначив, що перемовини ведуться щодо організації бою у Великій Британії. 

Раніше видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року. Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

Теги: наука бокс Олександр Усик

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