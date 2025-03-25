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Кава із офісних кавомашин небезпечна для здоров'я: дані дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Дослідники радять використовувати кавоварки з паперовими фільтрами
фото із відкритих джерел

У каві з офісних машин знайшли підвищений рівень холестерину

Група шведських учених з Університету Упсали та Технологічного університету Чалмерса з'ясувала, що кава, приготовлена ​​в більшості офісних кавомашин, містить високі рівні речовин, що підвищують рівень холестерину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію у науковому журналі  Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases (NMCD).

Команда проаналізувала каву з 14 кавових машин, що використовуються на робочих місцях у Швеції. Виявилося, що в такій каві міститься значно більше дитерпенів – кафестолу та кахвеолу, – ніж у каві, приготовленій у звичайних кавоварках із паперовим фільтром.

Ці речовини відомі своєю здатністю підвищувати рівень холестерину ЛПНГ (поганого холестерину, – «Главком»), що може збільшити ризик серцево-судинних захворювань.

«Процес фільтрації має вирішальне значення. Не всі кавомашини здатні ефективно відфільтровувати ці речовини, і їх концентрація може змінюватись залежно від типу машини та часу приготування», – зазначив керівник дослідження Девід Іггман.

Вчені також порівняли каву, приготовану різними способами. Заварювальні машини (найпоширеніші в офісах) показали найвищі рівні дитерпенів.

В апаратах для приготування еспресо рівні варіювалися, але деякі зразки також містили багато дитерпенів.

Приготована методом кип'ятіння кава виявився лідером за вмістом усіх шкідливих речовин. У той же час проціджена через паперовий фільтр кава майже повністю очищена від дитерпенів.

Дослідники радять використовувати кавоварки з паперовими фільтрами для зниження рівня дитерпенів, а також обмежити споживання кави із заварювальних машин та інших методів, які не забезпечують достатньої фільтрації.

Нагадаємо, світові ціни на каву досягають історичних максимумів та демонструють найтривалішу серію зростання з 1980 року. За даними Bloomberg, днями ф’ючерси на каву сорту арабіка зросли на 2,4%, досягнувши нового рекордного показника.

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Теги: Швеція здоров'я наука

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